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Düğmeye basıldı! Borsa manipülasyonu operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında 3 flaş isim

Düğmeye basıldı! Borsa manipülasyonu operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında 3 flaş isim

İSTANBUL merkezli 4 ilde, borsada işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheliden 8'i yakalanırken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

3 flaş isim de gözaltına alınanlar arasında

Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Borsa Gündem'in haberine göre, gözaltına alınanlar arasında borsa tarihinin ilk vadeli işlemler krizinin sorumlusu olarak gösterilen Mehmet Akdere,  Ahmet Can Teoman ve Bekir Sani Karayal'ın eşi de var.

Hesaplarına Cuma akşamı el konulmuş

Öte yandan operasyonun cuma günü mahkeme kararı ile başladığı ve çok sayıda hesaba bloke konulduğu belirtiliyor. Bazı aracı kurum hesapları da inceleme altına alındı. Öte yandan adreslerde, 6 adet dizüstü bilgisayar, 8 adet cep telefonu, 2 adet ajanda, 4 tane flash bellek, 1 adet masaüstü bilgisayar, 2 adet hard disk, 5 bin euro, 10 bin 70 dolar, 69 bin 800 lira para ele geçirildi.

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