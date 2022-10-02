Pendik- Sabiha Gökçen Metrosu açılışında Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu eleştirisi! Felaket oluyor o tatilde

İSTANBUL'da Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu açılıyor. Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. Erdoğan'dan flaş açıklamalar geliyor... Erdoğan, "Sel oluyor kar yağıyor yangın çıkıyor veya başka bir kriz yaşanıyor. Kurumlarımızla bizzat vaziyet ediyoruz. İstanbul'un belediye başkanı nerede Bodrum'da.." diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen İstasyonu'nda Pendik - Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'de konuşuyor. Hattın faaliyete geçmesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Pendik Tavşantepe’ye 10 dakikada, İstanbul Anadolu Adliyesi’ne 12 dakikada ulaşılabilecek. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önemli satırbaşları:

- Yeni Metro hattının hayırlı olmasını diliyorum. Uzunluğu 7.4 km olan 4 istasyonlu bu metro hattı Sabiha Gökçen'i Pendik'e, Anadolu Adliyesi'ne, Kadıköy'e bağlamaktadır. Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki aylarda bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız.

- Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemleri sahiplenmek istiyor. Bunların kimler olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Bunlara en güzel dersi Haziran'da vermeye var mıyız? Türkiye genelindeki 811 km'lik şehir içi raylı sistemin 312 km'si de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca gerçekleştirilmiştir.

- Raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete, moderniteye benim vatandaşlarım layıktır. Şu anda da inşası süren 185 km'lik raylı sistemle bu rakam daha da artacak. Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken biz bakanlığımız ve belediyelerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızı en hızlı ulaşım yolu olan raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz.

- İnsanları patlayan çöp dağlarının altında ölen, Ümraniye'de 39 kardeşimiz orada o çöp dağlarının altında öldü. Kim vardı İstanbul belediyesinin başında? CHP vardı. CHP demek çöp demek, çukur demektir, çamur demektir.

- Biz dert yükü, mutsuz bir İstanbul devraldık. Önümüze çıkarılan sayısız engele rağmen şartlar ne olursa olsun bahane arama kolaycılığına tevessül etmedik. Haliç'i temizledik fakat biz Haliç'i temizlediğimizde Haliç'ten 9.5 km mesafede bir aş ocağını o çamur için depor yaptık, çamuru oraya yığdık. Orayı da daha sonra adeta bir Millet Bahçesi'ne çevirdik. 600 dönümlük Millet Bahçesi yaptık. Meselenin gayret, inanç meselesi olduğunu milletimize gösterdik. İstanbul halkından aldığımız destekle şehrin sadece görüntüsünü değiştirmekle kalmadık, ruhunu da canlandırdık.

İstanbul Belediye Başkanı nerede? Bodrum'da

- İstanbul'un her meselesiyle bu işin sorumlularından bile daha çok ilgileniyoruz. Turizminden ticaretine bu şehrin her gündemi bizim gündemimizdir. Yeri geldiğinde eli İstanbul'da gözü başka yerlerde olanların eksiğini de biz tamamlıyoruz. Sel oluyor, kar yağıyor, yangın çıkıyor bakanlarımızla, kurumlarımızla anında olaya bizzat yerinde vaziyet ediyoruz. İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da. Ama Erdoğan'ın bakanları nerede? Vakaların olduğu yerde. Yeri geliyor Elazığ'da, Kastamonu'da, Bartın'da... Bir yerde olay mı var? Tabii ki burada Erdoğan bütün arkadaşlarıyla buna müdahale edecek.

- Mevcut belediye başkanı ya bende bir köşesinden tutayım. Ya yok böyle bir derdi. Göreve geldiğinden beri her taraf çukur. Bir asfalt dök, şu yolları bir düzenle görelim. Ben İstanbulluyum, nerede, neyin, nasıl olduğunu gayet iyi bilirim. Bana İstanbullu vatandaşım soruyor 'Bu belediye başkanı ne iş yapar?' Haziran geliyor, Haziran'da bunların topuna gereken dersi benim milletim verecektir. Bizim derdimiz makam mevki değil, millete hizmet. Bay Kemal herhalde burayı da sahiplenmezsin.

- İstanbul'un merkezi konumunun bu şehre ve insanlara sağladığı kazançlar, yol açtığı yükün kat be kat üzerindedir. İstanbul'da yaşayıp İstanbul'un bölgesindeki anlamları bilmeyen çok kimse var. Yaşanan her küresel kriz Türkiye'nin ve onun vitrini olan İstanbul'un önemini bir kez daha arttırıyor. Salgın krizi yaşanıyor, dünya gözünü ve kalbini bu coğrafyaya çeviriyor. Savaş başlıyor, dünyanın istikameti yine buraya dönüyor. Gıda krizi tehdidi baş gösteriyor, yine çare burada aranıyor. Türkiye ve İstanbul, düğümleri çözüyor, etrafına barış ve sevgi iklimi yayıyor. Seviyorlar Türkiye'yi, seviyorlar İstanbul'u...