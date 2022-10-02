Merve Boluğur bugün evleniyor! Nikah saatini bekleyemedi...

DJ Mert Aydın’dan geçtiğimiz haftalarda kameralar önünde evlenme teklifi alan oyuncu Merve Boluğur, bugün nikah masasına oturuyor. Oyuncu heyecanını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Boluğur'un gelinlik tercihi sporazlezden yana oldu.

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Nişanlısı Mert Aydın’dan evlenme teklifi alan Merve Boluğur yaptığı paylaşımla hayranlarına 'Evet' dediğinin müjdesini vermişti. Yaptığı paylaşımlarda nişanlısına sıklıkla 'kocam' hitabını kullanan Merve Boluğur bugün evleniyor.

Düğün Fuat Paşa Yalısı'nda

2015'te evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç'tan iki yıl sonra anlaşmalı olarak boşanan Merve Boluğur, bu akşam ikinci kez evleniyor. Oyunculuk kariyerine ara verip şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, yaklaşık dört aydır beraber olduğu DJ sevgilisi Mert Aydın'ın evlenme teklifini kabul etmişti.

Ünlü oyuncu mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Boluğur, fotoğrafını "I said yes (evet dedim) kocam" notuyla paylaşmıştı.

Çift, bugün nikah masasına oturacak.

Merve Boluğur, geçtiğimiz haftalarda kameralar önünde evlenme teklifi almıştı. Sosyal medya hesabından evet dediği anları paylaşmıştı. Çift gazetecilere verdikleri röportajda düğünleri için heyecanlı olduklarını belirtmişti. Bugün Fuat Paşa Yalısı'nda dünya evine girecek olan çift, heyecanlarını sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Oyuncu Merve Boluğur takipçilerine, “Hazırlıklar tamam” diyerek bu akşamki geceye hazır olduğunu belirtti.

Heyecanını paylaştı

Sosyal medyada aktif olarak takipçileriyle iletişim kuran Merve Boluğur, Instagram hesabının hikaye bölümünde önce kendisini ‘Gelin’ ardından ise sevgilisini ‘Damat’ notuyla paylaştı.

Nikahı bekleyemedi

Sosyal medya hesabından sevgilisine olan aşkını her fırsatta ''Kocam'' diye dile getiren ünlü oyuncunun son hareketi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Boluğur, sürekli "kocam" diye seslendiği sevgilisiyle nikah masasına oturmadan profiline eşinin soyadını ekledi.

Bu akşam nikah masasına oturacak olan ikili, geçtiğimiz gün bir AVM'de el ele kameralara konuşmuştu. Düğün hazırlıklarının bittiğini söyleyen heyecanlı çift, düğünün ardından balayına çıkacaklarını da açıkladı.

Merve Boluğur'un Murat Dalkılıç'la evliliğinin ardından psikolojik sorunlarının olduğu sosyal medyada çok konuşulmuştu. Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Merve Boluğur'un aşkı yeniden yakalaması sevenlerini çok mutlu etti. Boluğur'a ''Aşk sana yaradı'' yorumları yapılmıştı.