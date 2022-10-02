Cemile'nin eski eşine söylediği sözler Esra Erol'u ağlattı! Cemile'nin herkesi duygulandıran o sözleri...

Esra Erol'a eşinden boşanmak için gelen Cemile Karaca, Türkiye’nin gündemine oturdu..Boşanma davaları gerçekleşen ikilinin arasında yaşananlar ve Cemile'nin eski eşi hakkında söyledikleri izleyenleri duygulandırdı. İşte detaylar...

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ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programına başvuran Cemile, görücü usulü evlendiği eşi Ramazan Karaca'dan boşanmak istiyordu. Cemile Karaca, tek celsede boşandı. Cemile Karaca'nın boşanmanın ardından söylediği sözler Esra Erol'u ağlattı.

Tüm Türkiye'yi duygulandıran Cemile'nin sözleri

Canlı yayında kayınvalidesi ve eşiyle yüzleşen Cemile, zaman zaman sinirlerine hakim olamadı. Karşılıklı yüzleşmenin ardından sinirlerine hakim olamayan Cemile Karaca, bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Kendine has tavırlarıyla izleyicileri gülümseten Cemile, yaşadıklarıyla da hüzünlendirdi.

Cemile ile Ramazan boşandı

Tek celsede boşanan Cemile Karaca'ya eşinin tazminat ödemesine mahkeme tarafından karar verildi.

Ramazan ile Cemile Esra Erol'da resmen boşandı. Canlı yayında yüzleşen ikiliden Cemile, Ramazan'ın ödeyecek durumu olmadığı için boşanma sonrası tazminattan vazgeçti.

''Kredi çekecekse tazminat istemiyorum''

Cemile Karaca'nın eski eşinin 2 çocuğu için 10 bin TL tazminat ödemesine karar verildi. Cemile Karaca, bunun ardından söylediği sözlerle büyük alkış topladı.

Cemile Karaca, ''Kredi çekecekse tazminat istemiyorum.'' diyerek hem seyirciyi hem Esra Erol'u ağlattı.

Cemile kredi çekmesini istemediğini söylerken göz yaşlarına hakim olamadı.

''Ramazan'ı durumu iyi değil. Kredi çekecekse tazminat istemiyorum'' sözlerine Esra Erol ''Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum'' diyerek tepki gösterdi.

Cemile Esra Erol'a neden geldi?

Esra Erol'da programına katılan Cemile Karaca, görücü usulü evlendiğini ve eşi Ramazan'ın ona şiddet uyguladığını söylemişti.

Cemile Karaca, "Kocam her kavgada çöp poşeti gibi beni annemin kapısına bırakıyor. Şiddet gördüm altınlarımı aldı, mağdur edildim" dedi.

Hamileyken bile şiddet gördüğünü söyleyen Cemile Karaca, "Hiçbirinden şikayetçi olmadım, çünkü beni kapının önüne koyduğunda gidebileceğim hiçbir yer yok. Annemin durumu yok, bana ve çocuklarıma bakamaz. Çocuklarım için sustum" dedi.

Cemile Karaca, "Ben de senden ayrılmak istiyorum. Gel boşanalım, çocuklarımın velayetini ve altınlarımı ver" diye seslenmişti.

Cemile Karaca Esra Erol canlı yayınında kayınvalidesi ile yüzleşmiş ve görüntülü olarak stüdyoya bağlanan kayınvalidesini karşısında görünce sinirlerine hakim olamamış stüdyoyu birbirine katmıştı.

Stüdyodaki tavırlarıyla dikkat çeken Cemile'nin o anları sosyal medyaya damga vurdu. Cemile Karaca'nın 'Ben kavgacı ve takıntılı bir insanım' sözleri de oldukça dikkat çekti.