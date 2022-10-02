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Ukrayna'da flaş gelişme Zelenski duyurdu: Stratejik Lyman şehrinde kontrol geri alındı

Ukrayna'da flaş gelişme Zelenski duyurdu: Stratejik Lyman şehrinde kontrol geri alındı

UKRAYNA-Rusya savaşı ilhak açıklamasıyla yeniden şiddetlendi. Rus güçleri Lyman’ı mayıs ayında ele geçirmiş, Donetsk bölgesindeki operasyonlar için bir lojistik ve ulaşım merkezi olarak kullanmıştı. Ukrayna, Rus güçlerinin işgal ettiği, ülkenin doğusundaki lojistik merkezi Lyman’da kontrolün tamamen yeniden sağlandığını açıkladı. 

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Ukrayna, Rus güçlerinin işgal ettiği, ülkenin doğusundaki lojistik merkezi Lyman’da kontrolün tamamen yeniden sağlandığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada “Lyman tamamen temizlendi” ifadelerini kullandı.

Şehrin durumuna ilişkin Rusya ordusundan herhangi bir açıklama yapılmazken dün Rusya Savunma Bakanlığı, bölgeden çekilindiğini açıklamıştı.

Rus güçleri Lyman’ı mayıs ayında ele geçirmiş, Donetsk bölgesindeki operasyonlar için bir lojistik ve ulaşım merkezi olarak kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cuma günü yaptığı ilhak açıklaması sonrası "ülkesinin tüm toprağı bağımsızlığına kavuşana kadar savaşma" sözü vermişti.

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