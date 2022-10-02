BIST 3.180
DOLAR 18,50
EURO 18,14
ALTIN 988,22
HABER /  POLİTİKA

Bakan Soylu, şehit evinde gözyaşlarını tutamadı

TOKAT'lı polis memuru Mustafa Çalışgan (34), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ailesinin taziye evinde konuşma yaptığı sırada gözyaşlarını tutamadı.

Abone ol

Tokatlı polis memuru Mustafa Çalışgan (34), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit oldu. Şehidin ailesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte şehit ailesine ziyarette bulundu.

Bakan Soylu, şehidin babası Mehmet Çalışgan'a şehidin tabutuna örtülü Türk bayrağı ile fotoğrafını takdim etti. Kısa bir konuşma yapa Bakan Soylu, gözyaşlarına hakim olmadı.

Bakan Soylu, konuşmasında "Mustafa milletimizin başına bela olan terör örgütüyle sınırda arkadaşlarıyla birlikte sınırımızın ötesinde hepimizin hayal etmek istediği, oraya gittiğimiz zaman cesaretlerini, milletimizin nazarı ile duası büyük bir görevi üst bölgesine sızma esnasında iki teröristi etkisiz hale getirdi. Ardından maalesef, hocam biraz önce ifade etti. Senin sevdiklerine dost bakıyoruz. Seni sevmeyenlere düşman bakıyoruz. Terör örgütü orada beslemeye çalışanların attığı anti tank füzesi ile yaralandı. Gazi oldu. Ardından da şehit olduk. Bize büyük bir yük bıraktılar. Büyük bir sorumluluk bırakılar. Onun farkındayız. Şehitlik inşallah bize nasip etsin. Benim duam odur. Annesine, babasına, kardeşlerine, ailelerine, yakınlarına Allah sabır versin. Ateş düştüğü yeri yakar. İçerideki kor büyüktür. Ama Peygamber Efendimize komşu olmuştur. Mükafatı büyüktür. Allah cennete kavuştursun" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, ziyaretin ardından taziye evinden ayrıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı manşetlerine taşıdılar: "AB liderlerine Türkiye’nin stratejik önemini hatırlattı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı manşetlerine taşıdılar: "AB liderlerine Türkiye’nin stratejik önemini hatırlattı"
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Selçuk Bayraktar'a devlet nişanı!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Selçuk Bayraktar'a devlet nişanı!
Manchester City ezeli rakibi Manchester United'a gol olup yağdı! Erling Haaland tarihe geçti
Manchester City ezeli rakibi Manchester United'a gol olup yağdı! Erling Haaland tarihe geçti
Formula 1'de nefes kesen yarış! Singapur Grand Prix'sinde zafer Sergio Perez'in!
Formula 1'de nefes kesen yarış! Singapur Grand Prix'sinde zafer Sergio Perez'in!
Altılı Masa'nın toplandığı gün İYİ Partili isimlerden şok Kılıçdaroğlu tepkisi! "Akşener böyle bir şey derse utanırım"
Altılı Masa'nın toplandığı gün İYİ Partili isimlerden şok Kılıçdaroğlu tepkisi! "Akşener böyle bir şey derse utanırım"
Koltuklarınızı ilk günkü gibi yapacak yöntem bakın neymiş!
Koltuklarınızı ilk günkü gibi yapacak yöntem bakın neymiş!
Bu yöntemler ile yüzünüzdeki sivilcelerden aynında kurtulabilirsiniz!
Bu yöntemler ile yüzünüzdeki sivilcelerden aynında kurtulabilirsiniz!
Mazhar Bağlı'dan 'kardeş' açıklaması! Sosyal medya hesabım yok, iftira atılıyor
Mazhar Bağlı'dan 'kardeş' açıklaması! Sosyal medya hesabım yok, iftira atılıyor
Beşiktaş Fenerbahçe (CANLI YAYIN)
Beşiktaş Fenerbahçe (CANLI YAYIN)