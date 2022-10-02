Formula 1'de nefes kesen yarış! Singapur Grand Prix'sinde zafer Sergio Perez'in!

Formula 1'de sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'sini Red Bull pilotu Sergio Perez kazandı.Abone ol
Formula 1'de sezonun 17. yarışı, Singapur'daki 5,06 kilometrelik Marina Bay Pisti'nde gerçekleştirildi.
Yarışa ikinci sıradan başlayan Sergio Perez, ilk turda pole pozisyonundaki Charles Leclerc'i geride bırakıp liderliği alırken yarışın kalan bölümünü önde götürdü ve bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.
Charles Leclerc, yarışı ikinci sırada tamamlarken takım arkadaşı Carlos Sainz üçüncü oldu.
Singapur Grand Prix'sine sekizinci sıradan başlayan şampiyona lideri Max Verstappen ise yarışı sekizinci sırada tamamladı.
Yarış geç başladı
Singapur'daki yoğun yağış nedeniyle yarış gecikmeli başladı. Yağışın devam etmesi nedeniyle yarış 1 saat gecikmeli başlarken 61 tur olarak planlanan yarış, güvenlik araçlarının devreye girmesi nedeniyle zamana karşı şekilde tamamlandı.
350. yarışını tamamlayamadı
Formula 1 kariyerinin 350. yarışına Singapur'da çıkan Alpine pilotu Fernando Alonso, aracında yaşadığı sorun nedeniyle yarışı tamamlayamadı. İspanyol pilotun motor arızası yaşadığı kaydedildi.