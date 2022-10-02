Altılı Masa'nın toplandığı gün İYİ Partili isimlerden şok Kılıçdaroğlu tepkisi! "Akşener böyle bir şey derse utanırım"

Altılı masanın ikinci tur görüşmeleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde bugün saat 14.00 başladı. Kritik toplantı öncesi İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Kurucu GİK Üyesi Tamer Kayalp, geçtiğimiz günlerde partililere 'Benimle misiniz?' diye soran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şok bir tepki gösterdi.

Abone ol

Defalarca toplantı yapmalarına rağmen Cumhurbaşkanı adayı çıkaramayan altılı masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için bastırması krize neden olmuştu. Hem altılı masadan hem de kendi partisinden istediği desteği bulamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, İzmir-Seferihisar’daki kampta partililere seslenerek, “Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Artık karar verin, bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz yenmeyecek miyiz?” diye sormuştu.

Kılıçdaroğlu kapıda karşıladı

Altılı masanın ikinci tur görüşmeleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde başladı. Kılıçdaroğlu, saat 14.00'ten itibaren CHP Genel Merkezi’ne gelen altılı masada bulunan parti liderlerini kapıda karşıladı.

İYİ Partili isimlerden toplantı günü 'utanırım' tepkisi

Altılı masa'nın toplandığı gün Kılıçdaroğlu'nun daha önce “Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Artık karar verin, bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz yenmeyecek miyiz?” diyerek yaptığı çağrıya İYİ Parti cephesinden dikkat çeken bir tepki geldi.

İYİ Parti Kurucu GİK Üyesi Tamer Kayalp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Birgün genel başkanımız @meral_aksener bize dönüp, 'benimle misiniz?' derse; ben kendim ve yol arkadaşlarım adına utanırım." ifadelerini kullandı.

Kayalp'in paylaşımına İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan "Ben de" diyerek destek verdi.