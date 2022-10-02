Evde kedi besliyorsanız dikkat! Yangın çıkma ihtimali hayli yüksek

Başta Güney Kore olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde evlerde çıkan yangınlar incelendiğinde, bunun büyük bir kısmını evcil hayvanlar, daha doğrusu kedilerin sebep olduğu belirlendi. Bu yangınlarda kediler, elektrikli cihazları ısırarak veya tırmalayarak bu yangınların çıkmasına neden oluyor.

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Hayvan sever kişiler, evlerinde kedi, köpek, muhabbet kuşu gibi türlü canlıları beslemekten büyük haz alıyor. Bu canlılar, psikolojik olarak insanlara oldukça faydalı olsa da, bazı durumlarda fiziksel olarak kötü sonuçlara sebep olabiliyor.

“Kediniz evinizi yakabilir”

Güney Kore'de son senelerde kedilerin başlattığı çok sayıda yangın olaylarının ortaya çıkması üzerine yetkililer, “Kediniz evinizi yakabilir” uyarısında bulundu.

Korea Herald gazetesine açıklamalarda bulunan itfaiye görevlisi Chung Gyo-chul, kediler tarafından başlatılan yangın olaylarında son zamanlarda artış yaşandığını açıkladı.

Yapılan habere göre halka kedilere dikkat etme çağrısı yapılırken, bu arkadaşlarımızı yanıcı malzemelerin ocağın ya da ısıtıcının yanına bırakılmaması da önerildi.

100'den fazla yangın

Başkent Seul'deki Büyükşehir İtfaiye ve Felaket Merkezi verilerine göre, ülkede son üç yılda 100'den fazla yangın kediler tarafından meydana geldi. Bu olaylarda kedilerin, genelde sahipleri evde değilken patileriyle elektrikli ısıtıcı ve diğer cihazları çalıştırarak yangına yol açtığı tespit edildi.

Bu olaylarda 4 kişinin yaralandığı, kedilerinse genellikle yaşamını kaybettiği kaydediliyor.

Evde beslenen hayvanların çıkardığı yangınlar, sadece Güney Kore'nin yaşadığı bir problem değil. ABD'de de her yıl evlerde oluşan yaklaşık 1000 yangının ev hayvanları tarafından çıkarıldığı öngörülüyor.

Kahraman kedi

Öte yandan kediler yangın vakalarında bazı durumlarda kahraman da olabiliyor. Kanada'da 2017'de bir kedi, evde çıkan yangın sonrası uyuyan sahiplerini uyandırarak ev halkının yaşamını kurtararak kahraman ilan edilmişti.