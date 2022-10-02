Manchester City ezeli rakibi Manchester United'a gol olup yağdı! Erling Haaland tarihe geçti

İngiltere Premier Lig'de 9. haftanın sonucu merakla beklenen maçında Manchester City sahasında Manchester United'ı 6-3 mağlup etti.

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İngiltere Premier Lig'in 9. haftasındaki derbide Manchester City sahasında Manchester United'ı konuk etti. Tarihe geçen maçta ev sahibi Manchester City'i 'Kırmızı Şeytanlar'ı 6-3 mağlup etti.

Karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 8, 44 ve 72. dakikalarda Phil Foden ile 34, 37 ve 64. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise 56. dakikada Antony ve 84 ve 90+1'de (Penaltı) Martial'den geldi.

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 20'ye yükseltirken Manchester United 12 puanda kaldı.

Sezona mükemmel bir başlangıç yapan Haaland, Manchester United karşısında hat-trick yaparak Premier Lig'deki gol sayısını 14'e yükseltti.

Haaland ve Foden tarihe geçti!

Manceshter City'de Erling Haaland ve Phil Foden hat-trick yaptı. Premier Lig tarihinde bir maçta aynı takımdan iki kişi 3. kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

İlk 10 maçında en çok gol atan isim oldu

Erling Haaland, attığı 3 gol ile Quinn, Papiss Cisse ve Diego Costa'yla paylaştığı ligin ilk 10 maçında en çok gol atan oyuncusu unvanının da yeni sahibi oldu.