Valerien Ismael'den derbi yorumu! "Kazanmak için her şeyi yaptık, bazen top girmiyor"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, "Kazanmak için her şeyi yaptık. Bazen top girmiyor. Şans da lazım. Oyun genelinde iyiydik." dedi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 0-0 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Valerien Ismael'in açıklamaları şu şekilde:

"Kazanamadığımız için üzgünüz"

"Zor bir maç oldu. Kazanamadığımız için üzgünüz. İkinci yarı daha güçlü oynadık. Son bölümde gole yakındık. Kazanmak için her şeyi yaptık. Bazen top girmiyor. Şans da lazım. Oyun genelinde iyiydik. İç sahada taraftar önünde her zaman kazanmak istersiniz."

"Güçlü iki takımın, güçlü taktik savaşı vardı"

"istediğimiz her şeyi yaptık ama zor maçtı. İki taraf için de taktiksel anlamda her şey yaşandı. Güçlü iki takımın, güçlü taktik savaşı vardı. Kulübeden gelenlerin etkisinden de bahsettim. Her şeyi iyi yaptık, gol atamadık. Wout iki tane kaçırdı."

"Kevin N'Koudou eğer bizimle olsaydı, fark yaratabilirdi"

"Kevin N'Koudou eğer bizimle olsaydı, fark yaratabilirdi. Umarım haftaya dönecektir. Durumuna gün gün bakacağız. Koşulara başladı. Önümüzdeki maça az zaman var ama umarım bizimle olur."