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Gaziantep'te feci kaza! Kurtaralım derken az kalsın canından ediyorlardı

Gaziantep'te feci kaza! Kurtaralım derken az kalsın canından ediyorlardı

GAZİANTEP’te devrilen bir otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarma çabaları yaralı sürücü için eziyete dönüştü. Sürücüyü araçtan çıkarmak isteyen vatandaşlar, az daha yaralı sürücüyü canından ediyordu.

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Kaza, Gaziantep-Nizip otobanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden ve içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu.

Ekipleri beklemek yerine yan yatmış araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak isteyen vatandaşlar, ilkel ve bilinçsizce uygulanan yöntemle aracı düzeltmeye çalıştı.

Hep birlikte iterek aracı düzeltirken, kurtarma çalışmasındaki ortaya çıkan görüntüler ise izleyenlerin tüylerini diken diken etti. O anlar saniye saniye cep telefonuna yansırken, kurtarma çalışmaları adeta sürücü için eziyete dönüştü.

Kaza anını adeta ikinci kez yaşayan sürücü, yaralı bir şekilde araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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