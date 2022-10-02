Antalya'dan sevindiren haber: Kuvvetli rüzgara rağmen orman yangını kontrol altına alındı!

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, kuvvetli rüzgar çalışmaları olumsuz etkiledi. Bölgede alevlerin yerleşim yerine sıçramaması için önlemler alındı ve uzun uğraşlar sonucu ekipler yangını kontrol atlına almayı başardı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

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Yangın, saat 15.00 sıralarında Kaş'a bağlı Sarıbelen Mahallesi Erengediği mevkiinde bulunan makilikte çıktı. Bölgeden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda arazöz olmak üzere 4 uçak, 3 helikopter sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Ekiplerin yangını soğutma çalışması ise devam ediyor.

Kuvvetli rüzgar çalışmaları olumsuz etkiledi

Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi. Ekipler, alevlerin yerleşim yerine sıçramaması için önlem aldı.

Yangın nedeniyle bölgede zaman zaman elektrik kesintisi yaşandı.

“150 dönüm gibi bir alanda sirayet etti”

Yangın hakkında bilgi veren Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “Soğutma çalışmaları devam ediyor. 150 dönüm gibi bir alanda sirayet etti. Makilik bir alandı. Yerleşim alanı yok” dedi.