Beşiktaş Fenerbahçe maçında gol sesi çıkmadı! Ezeli rekabette puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 8.haftasında derbi heyecanı yaşandı. Ezeli rekabette Beşiktaş ile Fenerbahçe 356. kez kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 1'er puan ile ayrıldı.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabaka golsüz sona erdi.

İki ekip de girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma başladığı skorla sona erdi.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 15'e, Fenerbahçe ise 14'e çıkardı.

Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Szalai’nin pasında ceza yayı sol tarafında topla buluşan Valencia’nın çapraz pozisyondan plase vuruşunda top yandan auta çıktı.

31. dakikada Muleka’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı top ceza yayı önündeki Salih’in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlağa Tayyip’in altıpas içinden yaptığı kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

32. dakikada rakip yarı sahayı hızlı geçen Fenerbahçe’de, Pedro’nun ceza sahasına derinlemesine gönderdiği pasta Valencia sol çaprazda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada ceza sahası içinde karambolde topu önünde bulan Atilla Szalai’nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

72. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Enner Valencia’nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

78. dakikada Rachid Ghezzal’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Wout Weghorst’un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

87. dakikada Rachid Ghezzal’ın sol kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Tayyip Sanuç’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

87. dakikada sağ kanattan Valentin Rosier’in ortasında ceza sahası içinde bulunan Wout Weghorst’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

89. dakikada Rachid Ghezzal’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Wout Weghorst’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direkten oyun alanına döndü.

90+1. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunana Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

90+3. dakikada Rachid Ghezzal’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içinde Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

Serdar Aziz, 75 gün sonra 11’de

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, yaşadığı sakatlık sonrası 75 gün sonra Beşiktaş derbisinde 11’de yer aldı.

Fenerbahçe’de sakatlığını atlatan tecrübeli stoper Serdar Aziz, uzun bir aranın ardından sahalara döndü. Sarı-lacivertlilerin bu sezon oynadığı ilk resmi maçta Dinamo Kiev deplasmanında forma giyen Aziz, söz konusu karşılaşmada sakatlanarak formasından uzak kalmıştı. Sakatlığının ardından kadroya dönen ancak hiç süre almayan Serdar Aziz, son olarak Rennes maçında yedek soyunmuştu. 31 yaşındaki stoper, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da oynanan maçtan 75 gün sonra Beşiktaş derbisinde formasına kavuştu.

Beşiktaş deplasmanında galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Fenerbahçe, ligde Beşiktaş ile oynadığı son 8 deplasman maçından galibiyetle ayrılamadı.

Karşılaşma öncesi rakibine konuk olduğu son 7 lig maçını kazanamayan sarı-lacivertlilerin galibiyet özlemi 8 maça çıktı.

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla elde etmişti.

Deplasmanda üst üste golsüz 2. maç

Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanda üst üste ikinci maçında da gol bulamadı.

Teknik direktör Jorge Jesus ile hem ligde hem de Avrupa'da gol yollarında çok etkili bir performansa imza atan sarı-lacivertliler, ligdeki iki deplasman maçında ise suskun kaldı.

Süper Lig'deki ilk deplasman maçında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, bir sonraki dış saha mücadelesinde Konyaspor'a 1-0 mağlup olurken Beşiktaş ile de 0-0 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: EErsin, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Muleka, Redmond, Weghorst.

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Gustavo, Serdar Aziz, Szalai, Arao, İrfan Can, Crespo, Lincoln, Valencia, Pedro.