Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde kızı Mina'ya işkence yapmakla gündeme gelmişti. Ayrıldığı eşi Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın şiddet uyguladığını iddia ettiği sesini gizli kayıtla Instagram hesabından paylaşmış, sosyal medyada adeta kıyamet kopmuştu. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalında "Reha Muhtar canavar mı yoksa evladını koruyan baba mı?" sorusunu sorarak gündeme bomba gibi düşen olayı yorumladı.

Abone ol

Geçtiğimiz hafta ünlü oyuncu Deniz Uğur'un, eski eşi Reha Muhtar'a çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle dava açması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Velayet davasını kazanan Deniz Uğur, ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın kızı Mina'ya şiddet uyguladığını iddia ettiği ses kaydını Instagram hesabından paylaşmıştı. Olay olan paylaşımın ardından Reha Muhtar ise yaşanan bağırma krizini doğrularken "5 dakika süre verme hakkım ve sorumluluğum yok mu baba olarak?” diye isyan etmişti.

Reha Muhtar açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı; “Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı renkli akvaryum balıklarının ısmarlandığı evde büyüdüler. Kızımın fazla dozdan uyuşturucu kullanıp hastaneye kaldırılan ‘Kabal’ isimli kullanıcıyla görüşmemesi için 5 dk süre verme hakkım ve sorumluluğum yok mu baba olarak?”

Linç etmek için yarışa girdiler

Yapılan paylaşımların ardından Demet Akalın ve Seren Serengil gibi isimler Reha Muhtar'a sahip çıkarken, Mustafa Sandal ve ona eşlik eden bir çok sanatçı sosyal medyada Reha Muhtar'ı linç etmek için yarışa girdi. Hedefteki Reha Muhtar kızı Mina'nın uyuşturucu müptelası bir kişiyle görüştüğünü ve bunu önlemek için uğraştığını twitter hesabından açıkladı. Beyaz TV'de konuşan Reha Muhtar oğlu Poyraz Muhtar'ın kaçırıldığını ve okula gönderilmediğini iddia etti.

Hadi Özışık youtube kanalında "Reha Muhtar bir canavar mı yoksa evladını koruyan baba mı" sorusuyla konuyla ilgili yorum yaptı.

PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN