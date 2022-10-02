BIST 3.180
DOLAR 18,52
EURO 18,15
ALTIN 988,49
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Jorge Jesus'tan derbi sonrası çarpıcı açıklama: "Beşiktaş son 20 dakikada daha iyiydi"

Jorge Jesus'tan derbi sonrası çarpıcı açıklama: "Beşiktaş son 20 dakikada daha iyiydi"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. İki takımında kazanmak için oynadığının altını çizgen tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe ilk 70 dakika daha iyi olan taraftı. Beşiktaş son 20 dakikada daha iyiydi" dedi.

Abone ol

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 0-0 berabere sona eren Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. 

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaş son 20 dakikada daha iyiydi"
"İki taraf için de iyi sonuç değil. İki takım da kazanmak için oynadı. Fenerbahçe ilk 70 dakika daha iyi olan taraftı. Beşiktaş son 20 dakikada daha iyiydi. Oyuna giren oyuncuları katkı sağladı. Kenarları kapatmakta zorluk yaşadık. Weghorst'la net fırsatlar buldular"

"Defansif anlamda iyi organize olan takıma karşı oynadık"
"Defansif anlamda iyi organize olan takıma karşı oynadık. İki güçlü takım oynadı. Defansif olarak biz de iyiyiz. Ligin en çok gol atan takımıyız ama bu her zaman gol atacağımız anlamına gelmiyor. İki takım da defansif anlamda iyiydi."

"AEK Larnaca maçını düşünmeye başladık"
"AEK Larnaca maçını düşünmeye başladık. Liderliği devam ettirmek için kazanmak istiyoruz. Çok dengeli bir grup. Her takım gruptan çıkabilir. Rennes ve Dinamo Kiev favori. Ama dışarıdan Fenerbahçe ve AEK Larnaca geliyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Valerien Ismael'den derbi yorumu! "Kazanmak için her şeyi yaptık, bazen top girmiyor"
Valerien Ismael'den derbi yorumu! "Kazanmak için her şeyi yaptık, bazen top girmiyor"
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Gaziantep'te feci kaza! Kurtaralım derken az kalsın canından ediyorlardı
Gaziantep'te feci kaza! Kurtaralım derken az kalsın canından ediyorlardı
Beşiktaş Fenerbahçe maçında gol sesi çıkmadı! Ezeli rekabette puanlar paylaşıldı
Beşiktaş Fenerbahçe maçında gol sesi çıkmadı! Ezeli rekabette puanlar paylaşıldı
Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Dikkat çeken F-16 vurgusu
Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Dikkat çeken F-16 vurgusu
Ekrem İmamoğlu'nun 'metronun maliyetini İBB karşılıyor' çıkışına cevap geçikmedi! "İnşaallah iyisinizdir"
Ekrem İmamoğlu'nun 'metronun maliyetini İBB karşılıyor' çıkışına cevap geçikmedi! "İnşaallah iyisinizdir"
Bakan Soylu, şehit evinde gözyaşlarını tutamadı
Bakan Soylu, şehit evinde gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı manşetlerine taşıdılar: "AB liderlerine Türkiye’nin stratejik önemini hatırlattı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı manşetlerine taşıdılar: "AB liderlerine Türkiye’nin stratejik önemini hatırlattı"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Selçuk Bayraktar'a devlet nişanı!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Selçuk Bayraktar'a devlet nişanı!
6’lı masadan toplantı sonrası ortak bildiri: Çarpıcı Cumhurbaşkanı adayı açıklaması!
6’lı masadan toplantı sonrası ortak bildiri: Çarpıcı Cumhurbaşkanı adayı açıklaması!