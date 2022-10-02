Jorge Jesus'tan derbi sonrası çarpıcı açıklama: "Beşiktaş son 20 dakikada daha iyiydi"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. İki takımında kazanmak için oynadığının altını çizgen tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe ilk 70 dakika daha iyi olan taraftı. Beşiktaş son 20 dakikada daha iyiydi" dedi.

Abone ol

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 0-0 berabere sona eren Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaş son 20 dakikada daha iyiydi"

"İki taraf için de iyi sonuç değil. İki takım da kazanmak için oynadı. Fenerbahçe ilk 70 dakika daha iyi olan taraftı. Beşiktaş son 20 dakikada daha iyiydi. Oyuna giren oyuncuları katkı sağladı. Kenarları kapatmakta zorluk yaşadık. Weghorst'la net fırsatlar buldular"

"Defansif anlamda iyi organize olan takıma karşı oynadık"

"Defansif anlamda iyi organize olan takıma karşı oynadık. İki güçlü takım oynadı. Defansif olarak biz de iyiyiz. Ligin en çok gol atan takımıyız ama bu her zaman gol atacağımız anlamına gelmiyor. İki takım da defansif anlamda iyiydi."

"AEK Larnaca maçını düşünmeye başladık"

"AEK Larnaca maçını düşünmeye başladık. Liderliği devam ettirmek için kazanmak istiyoruz. Çok dengeli bir grup. Her takım gruptan çıkabilir. Rennes ve Dinamo Kiev favori. Ama dışarıdan Fenerbahçe ve AEK Larnaca geliyor."