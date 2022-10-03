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Erzincan'da cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi 21 kişi yaralandı

Erzincan'da cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi 21 kişi yaralandı

BURSA'dan Tunceli'ye yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıkanları taşıyan midibüs, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde devrildi. Kazada 21 kişi yaralandı.

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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. İlçenin Kızıldağ mevkisinde, midibüsün devrildiği ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan 21 kişi, çevre ilçe ve il merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Midibüstekilerin, Bursa'dan Tunceli'ye yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

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