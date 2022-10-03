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Valerien Ismael'in Fenerbahçe maçındaki o hareketi derbiye damga vurdu!

Valerien Ismael'in Fenerbahçe maçındaki o hareketi derbiye damga vurdu!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, Weghorts'un son dakikalarda kaçırdığı gol sonrası verdiği tepkiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Kendisini yere atan tecrübeli hocanın o anlarına büyük ilgi gördü.

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Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, mücadelenin son dakikalarında yaptığıyla maça damga vurdu.

Weghorst mutlak golü pozisyonunu değerlendiremedi
Mücadelenin son dakikalarında Fenerbahçe kalesinde baskısını artıran Beşiktaş, Weghorst ile mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi. Hollandalı yıldızın kaçırdığı gol ile belki de galibiyetten olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael yedek kulübesinde ilginç bir tepki verdi.

Valerıen Ismael kendisini yere attı
Karşılaşma boyunca kenarda oldukça heyecanlı olduğu görülen Valerien Ismael, Weghorst'un kaçırdığı gol sonrası adeta yıkıldı. Deneyimli hoca pozisyonun gol ile sonuçlanmamasının ardından kendisini yerlere atarak büyük üzüntü yaşadı. O anlar sosyal medyada da ilgi gördü.

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

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