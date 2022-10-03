BIST 3.180
DOLAR 18,56
EURO 18,21
ALTIN 992,84
HABER /  SPOR

Real Madrid ligde ilk kez puan kaybetti Benzema penaltı kaçırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Real Madrid ligde ilk kez puan kaybetti Benzema penaltı kaçırdı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Osasuna ile 1-1 berabere kaldı.

Abone ol

Real Madrid, 42. dakikada Vinicius'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Osasuna, 50. dakikada Enrique Garcia ile beraberliği yakaladı.

Ev sahibi takım tekrardan öne geçmek için ataklarını artırırken, 78. dakikada ceza sahasında Karim Benzema'yı iterek düşüren David Garcia hem penaltıya sebep olup hem de gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Yaklaşık 3 hafta süren sakatlıktan çıkan ve Real Madrid'de yeniden ilk 11'deki yerini alan Benzema'nın kullandığı penaltı atışında top direğe çarparak auta gitti.

İlerleyen dakikalarda skor değişmeyince eflatun beyazlılar ligdeki ilk puan kaybını sahasında yaşayarak liderliği kaybetti.

La Liga'da 7. hafta sonunda 19 puanlı takımlardan Barcelona averajla liderlik koltuğuna otururken, Real Madrid 2'nciliğe geriledi.

Lige iyi bir başlangıç yapan Osasuna ise 13 puanla 6. sırada kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tüm EYT'lilere emeklilik yolu göründü! SGK Başuzmanı İsa Karakaş duyurdu
Tüm EYT'lilere emeklilik yolu göründü! SGK Başuzmanı İsa Karakaş duyurdu
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
ABD'li hemşire istediği doktoru Kars'ta buldu! 3 ülke 10 doktor arasından seçti
ABD'li hemşire istediği doktoru Kars'ta buldu! 3 ülke 10 doktor arasından seçti
Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Cenevre'de bir araya geldi
Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Cenevre'de bir araya geldi
Isparta'da ağılda dehşet! Başlayan tartışma korkunç bitti
Isparta'da ağılda dehşet! Başlayan tartışma korkunç bitti
Bosna Hersek seçimlerinde sürpriz sonuç! Boşnak, Sırp ve Hırvatlarda muhalefet kazandı
Bosna Hersek seçimlerinde sürpriz sonuç! Boşnak, Sırp ve Hırvatlarda muhalefet kazandı
Korkunç ölüm! Talaş makinasının içine düyen genç feci şekilde can verdi
Korkunç ölüm! Talaş makinasının içine düyen genç feci şekilde can verdi
Erzincan'da cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi 21 kişi yaralandı
Erzincan'da cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi 21 kişi yaralandı
AK Parti seçim hazırlıklarını hızlandırdı! Hafta hafta plan yapıldı Cumhur İttifakı ortak miting yapacak
AK Parti seçim hazırlıklarını hızlandırdı! Hafta hafta plan yapıldı Cumhur İttifakı ortak miting yapacak
ABD'den Ada'da bir skandal adım daha! ‘Kardeş’ ordu ilan ettikleri Num Rum güçlerini eğitecek
ABD'den Ada'da bir skandal adım daha! ‘Kardeş’ ordu ilan ettikleri Num Rum güçlerini eğitecek