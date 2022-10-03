Gönül Dağı'nın bayık Veysel'inin annesini gören dilini ısırdı! Semih Ertürk paylaştı yorum yapdı

TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan ve cumartesi akşamlarına adınız yazdıran Gönül Dağı, hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Dizi ile yıldızı parlayan isimlerden biri de Veysel karakterine hayat veren genç oyuncu Semih Ertürk oldu. Ertürk sosyal medya hesabına annesi ile olan pozunu koyunca yorum yağdı..

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Cumartesi akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her bölümü ile sosyal medyanın gündemi olmayı başaran bozkır dizisi Gönül Dağı, sımsıcacık hikayesi ve oyuncu kadrosu ile gönülleri fethetmeye devam ediyor. Dizinin kadrosunda usta isimlerin yanı sıra genç oyuncular da bulunuyor. Dizi sayesinde yıldızı parlayan isimlerden biri de Gönül Dağı'nda amca oğullarından biri olan Veysel'e hayat veren isim Semih Ertürk oldu.

Dizide Veysel karakterine hayat veren Semih Ertürk. Daha önce Mehmetçik Kutülamare, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol alan Semih Ertürk şimdilerde Gönül Dağı dizisinde Veysel' canlandırıyor. 28 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Semih Ertürk'ün annesi genç görüntüsüyle genç kızlara taş çıkarttı.

Dizideki Veysel kimdir?

Hayalleri elinden alınmış ve babası ile sürekli sorun yaşayan Veysel, amca oğullarıyla yaptıkları icatlarla yeniden hayata tutundu. Cemile ile evlenen ve bir çocuğu dünyaya gelen Veysel'in hayatı, bir ağabeyinin olduğunu öğrenmesiyle değişti.

Bu hikayeyi başarı ile seyircisine geçiren Semih Ertürk, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden birisi. Gerçek annesi ile fotoğraf paylaşan yakışıklı ve başarılı oyuncu, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Annesi genç kızlara taş çıkarttı

Daha önce birçok projede yer alan ve Gönül Dağı sayesinde adını daha geniş kitlelere duyuran Semih Ertürk, annesi ile gündeme geldi.

Oyuncunun annesi ile verdiği pozlar takipçilerinin dikkati çekerken, annesinin güzelliği ise genç kızlara taş çıkarttı.

Semih Ertürk kimdir?

14 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğan Semih Ertürk 28 yaşındadır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde aldı. Reklam filmleriyle kamera önü çalışmalarına adım atan Ertürk, 2015'te 'Yok Artık' filminin oyuncu kadrosunda yer aldı. Reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Taner' karakterini canlandırdı.

Instagram'da 'semiherturk' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 184 bin takipçisi bulunuyor.