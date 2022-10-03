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Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Cenevre'de bir araya geldi

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Cenevre'de bir araya geldi

AZERBAYCAN Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Cenevre'de bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında barış anlaşmasının şartları ele alındı.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bayramov ile Mirzoyan'ın görüşmesinde barış anlaşması müzakerelerinin yürütülmesi için Cenevre’de bir araya geldikleri belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, 31 Ağustos'ta ve 22 Mayıs'ta Brüksel'de bir araya gelmişti.

Michel, tarafların barış anlaşması konusunda sonuç alabilmek için çalışmaları hızlandırmayı kabul ettiklerini söylemişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da, 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, iki ülke arasında dışişleri bakanı seviyesinde görüşmelerin 2 Ekim'de yapılacağını belirtmişti.

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