Kayseri'de etek altı rezaleti! Güzellik merkezinde üzerini değiştiren kız çığlığı bastı

Kayseri'de bulunan bir güzellik salonunda yaşananlar bu kadar da olmaz dedirtti. Olay geçtiğimiz Haziran ayında Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana geldi. 21 yaşındaki Dürdane N., isimli genç kız saçlarını yaptırmak için güzellik salonuna gitti. Güzellik salonunda çalışan 29 yaşındaki Emrah Ö., genç kızın saçlarını yapmaya başladı.