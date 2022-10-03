Kayseri'de etek altı rezaleti! Güzellik merkezinde üzerini değiştiren kız çığlığı bastı
KAYSERİ'de bir güzellik merkezinde çalışan kişi, rezalete kalkıştı. 21 yaşındaki genç kız etek altı görüntülerinin çekildiğini fark edince çığlık attı. 'Fotoğraf' bahanesiyle genç kızın üzerini değiştirmesini isteyen sapık çalışan hakkında istenen ceza belli oldu. İşte güzellik merkezinde etek altı rezaletinin detayları...
Kayseri'de bulunan bir güzellik salonunda yaşananlar bu kadar da olmaz dedirtti. Olay geçtiğimiz Haziran ayında Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana geldi. 21 yaşındaki Dürdane N., isimli genç kız saçlarını yaptırmak için güzellik salonuna gitti. Güzellik salonunda çalışan 29 yaşındaki Emrah Ö., genç kızın saçlarını yapmaya başladı.
Instagram'a fotoğraf çekmek istedi
Sabah'ın haberine göre; Emrah Ö., Dürdane N.'nin saçlarını bitirdikten sonra, kesimin güzel olduğunu bu nedenle güzellik salonunun Instagram sayfasında paylaşmak istediğini söyledi.
Genç kız paylaşımda bulunabileceğini söyleyince Emrah Ö., bu kez üzerindeki kıyafetlerin uygunsuz olduğunu elbise giymesi gerektiğini söyledi.
Dürdane N., yanında bulunan kardeşine evden elbise getirmesini istedi. Bir süre sonra gelen Dürdane N., gelen elbiseyi güzellik salonunun lazer odasında giymek istedi. Bu sırada Emrah Ö. de saçlarında birkaç kırık olduğu bahanesiyle genç kızın bulunduğu odaya geçti.