Hadise yüzüğü attı, boşandı sahneden eski kocasına fena gönderme yaptı!

Geçtiğimiz günlerce Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise, evliyken beraber yaşadıkları eve Riva'ya geri dönmüştü. Ayrılıklarının ardından geride söylentiler bırakan Hadise dün akşam Beşiktaş'ta konser verdi. Söylediği sözler dikkat çekti. O sözlerin Mehmet Dinçerler'e gönderme olduğu söylendi.

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Beşiktaş Festivali 30 Ağustos’ta Kenan Doğulu konseriyle başlamış, Selda Bağcan, Goran Bregoviç, Erdal Erzincan, Oğuz Aksaç, Kerem Görsev, Bülent Ortaçgil, Nil Karaibrahimgil gibi birçok isimlerle devam etmişti. Dün akşam Beşiktaş Festivali'nin kapanışı Hadise ile yapıldı.

Hadise, Mehmet Dinçerler ile boşanmasının ardından dün ilk kez Beşiktaş'ta sahne aldı. Konserde biten evliliğine göndermede bulundu. Hayranlarına da "İyi ki varsınız", "Siz olmasanız ben burada olamam" diye seslendi.

''Başlarken hep güzeldi''

Geçen hafta Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise, sahnede "Hay Hay" şarkısını seslendirdiği esnada, "Başlarken hep güzeldi, hep... O zamanlar hep özeldi" dedi.

Hadise, ardından "En büyük aşk sizlersiniz" diyerek seyirciyi gösterdi. Şarkıcının bu sözlerinin eski eşi Mehmet Dinçerler'e gönderme olduğu söyleniyor.

''Önümüzdeki yıl Beşiktaş’ta uluslararası bir festival yapacağız''

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Hadise ve ekibine teşekkür ederek “Bu festivali her yıl düzenlemeye devam edeceğiz. Çünkü en güzel coşkular Beşiktaş’ta yaşanır. En güzel bayramlar Beşiktaş’ta kutlanır. Beşiktaş aşk, mutluluk, özgürlük demek. Önümüzdeki yıl Beşiktaş’ta uluslararası bir festival yapacağız. Amacımız farklı ülkelerdeki insanların tatil programlarını yaparken Beşiktaş Festivali’nin programına bakıp buraya gelmesi” şeklinde konuştu.

Seyircilerden destek geldi

Konser çıkışında ünlü şarkıcının sevenleri Hadise'nin aracının etrafına toplandı. Hadise'yi aracın içinde fark eden sevenleri, "Sen bizim değerimizsin. Hiçbir şey için canını sıkma" şeklinde cümleler kurdu. Kendisini destekleyen hayranlarına öpücük atan ünlü şarkıcı, daha sonra oradan uzaklaştı.

Sanat hayatını kısıtlamaya yönelik davranışlar nedeniyle...

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma dilekçesinde, Mehmet Dinçerler'in nikah masasına oturduktan kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı iddia edilmişti. Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denilmişti.

Hadise maddi ve manevi hiçbir tazminat talebinde bulunmamıştı.