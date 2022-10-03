MetroPOLL'un son anketinde ilginç sonuçlar sıralama değişti

Son seçim anketi MetroPOLL'den geldi. 17-20 Eylül'de 28 ilde yapılan ankete göre AK Parti yüzde 33.6 oy alırken, CHP'nin oyu yüzde 24.8'de kaldı. HDP yüzde 13.9 ile yüzde 12.2 alan İYİ Parti'nin önüne geçiyor.

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Seçimlere bir yıldan az süre kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin anketlerine çevrildi. Son olarak MetroPOLL Araştırma, “Türkiye'nin Nabzı” başlığıyla yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı.

Araştırma, 2 bin 119 kişiyle 17-20 Eylül 2022 tarihlerinde 26 bölgeyi esas alarak 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemiyle yapıldı.

Ankette AK Parti’nin kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 33,6 aldığı görüldü.

MHP’nin ise MetroPOLL anketinde 9.1 aldığı görüldü.

Söz konusu ankette ana muhalefet partisi CHP ise aldığı yüzde 24.8 oyla “ikinci parti” konumunda bulunuyor. İyi Parti ise yüzde 12.2

HDP İYİ Parti'yi geçiyor

Birçok siyaset bilimci tarafından 'kilit parti' olarak adlandırılan HDP'nin de oylarını artırdığı görülüyor. HDP, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 13,9 oranında oy alıyor.

Diğer partilerin oy oranı ise kararsızlar dağıtıldıktan sonra şu şekilde:

DEVA Partisi: Yüzde 1.4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.4

Zafer Partisi: Yüzde 1

Saadet Partisi: Yüzde 0.8