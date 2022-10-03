Optimar Eylül anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! Adaylık şansını yitirenler adeta çöktü

Ekonomik sorunları kim çözer?

Her defasında muhalefete uyarıda bulunma gereği duyduğum veri ise “Bu sorunu kim çözer?” sorusuna verilen yanıtta gizli. Ankete katılanların yüzde 32.1’i “AK Parti” çözer diyor. “CHP” diyenlerin oranı ise CHP’nin oy oranının gerisinde kalarak yüzde 21.1 çıkıyor. Bu CHP seçmeninin bir bölümünün de ekonomi ve işsizlikle ilgili sorunu partisinin çözeceğine inanmadığını gösteriyor. “HDP” çözer diyenlerin oranı yüzde 8.2 olurken onu yüzde 7.7’yle “MHP” takip ediyor. “İYİ Parti” çözer diyenlerin oranı ise yüzde 7.6 çıkıyor. Ekonomide iddialı olmasına rağmen anketten Ali Babacan çıkmıyor.