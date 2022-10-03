Optimar Eylül anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! Adaylık şansını yitirenler adeta çöktü
Optimar Araştırma’nın 22-26 Eylül tarihleri arasında 2 bin 231 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı Eylül ayı anketinde partilerin adayların oy oranlarında önemli değişiklikler oldu. Cumhurbaşkanlığı adaylığında ise aday olma şansını yitirdiği değerlendirilen isimlerin oy oranları deyim yerindeyse çöktü. İşte Optimar anketinin sonuçları...
Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 22-26 Eylül tarihleri arasında 2 bin 231 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı ankette partilerin adayların oy oranlarında değişiklik olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda iki lidere olan destek artıyor. Adaylık şansını kaybeden isimlerin oy oranı ise geriliyor. Seçim iklimine girilmesiyle oylar belli partilerin etrafında toplanırken, küçük partiler futbol deyimiyle düşme hattına doğru geriliyorlar. Optimar anketinin sonuçlarını Abdulkadir Selvi yazdı. İşte anketten çarpıcı sonuçlar...
Ekonomi yine ilk sırada
Ekonomi 2022 yılının başında yerleştiği birincilik kürsüsünden inmiyor. Optimar’ın “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna ankete katılanların yüzde 62.4’ü ekonomi cevabını verirken onu yüzde 9.1’le işsizlik takip ediyor. Ekonomi ve işsizlik yüzde 71.5’e ulaşırken, Suriyeliler yanıtını verenler ise yüzde 7.1’le üçüncü sırada yer aldı.
Ekonomik sorunları kim çözer?
Her defasında muhalefete uyarıda bulunma gereği duyduğum veri ise “Bu sorunu kim çözer?” sorusuna verilen yanıtta gizli. Ankete katılanların yüzde 32.1’i “AK Parti” çözer diyor. “CHP” diyenlerin oranı ise CHP’nin oy oranının gerisinde kalarak yüzde 21.1 çıkıyor. Bu CHP seçmeninin bir bölümünün de ekonomi ve işsizlikle ilgili sorunu partisinin çözeceğine inanmadığını gösteriyor. “HDP” çözer diyenlerin oranı yüzde 8.2 olurken onu yüzde 7.7’yle “MHP” takip ediyor. “İYİ Parti” çözer diyenlerin oranı ise yüzde 7.6 çıkıyor. Ekonomide iddialı olmasına rağmen anketten Ali Babacan çıkmıyor.
En beğenilen siyasetçi
Optimar’ın anketine katılanların yüzde 31’i en beğenilen siyasetçi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işaretlerken, ikinci sırada yüzde 12.1’le Mansur Yavaş yer aldı. Selahattin Demirtaş, demokratik siyasete vurgu yaptığı çıkışlarıyla desteğini artırarak üçüncü sıraya yükseldi. Ankete katılanların yüzde 11.8’i Demirtaş’ı işaret ederken onu yüzde 10.3’le Kılıçdaroğlu takip etti. Devlet Bahçeli’nin yüzde 6.3 aldığı ankette Meral Akşener’in oranı yüzde 6.1 çıktı. Ekrem İmamoğlu ise yüzde 3.1’le yedinci sırada yer alarak gerileyişini sürdürdü.