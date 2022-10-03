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Samsun'da feci olay! Yol kenarında tamirci beklerken yanarak öldüler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da feci olay! Yol kenarında tamirci beklerken yanarak öldüler

SAMSUN'da köprülü kavşak altında bir otomobil arıza yaptı. 2 kişi yol kenarındaki araçta tamirci beklerken hızla gelen bir tır kazaya neden oldu. Tırın çarptığı arızalı otomobilde çarpmanın şiddetiyle yangın çıkması sonucu 2 kişi yanarak hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 06.30 sıralarında Samsun'un Kavak ilçesi İstasyon Mahallesi Samsun-Ankara karayolu köprülü kavşak altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FFM 780 plakalı otomobil ilçe merkezinden geçerken arazı yaptı.

Şoför aracını park edip arka tarafa da reflektör koydu ve aracının içinde tamirci beklemeye başladı. Bu sırada Aslan Sahınıdze idaresindeki BB-377-TB Gürcistan plakalı tır, park halindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil biranda alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Otomobilin ön koltuğunda bulunan biri kadın 2 kişi yanarak hayatlarını kaybetti.

Polis kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimlik tespitine çalışıyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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