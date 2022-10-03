Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon Eylül'de yüzde 83'ü aştı

TÜİk Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklıyor. TÜİK Eylül'de enflasyonun yüzde 83.45 olduğunu, aylık enflasyonun da 3.08 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise enflasyon aylık bazda yüzde 5.30, yıllık bazda ise yüzde 186.27 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİM) Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.08, yıllık bazda ise yüzde 83.45 oldu. Piyasalar aylık yüzde 3.6, yıllık ise yüzde 101 enflasyon bekliyordu.

ENA'ın enflasyon rakamları

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayında enflasyonun (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5.30, yıllık bazda ise yüzde 186.27 arttığını bildirdi. ENAG, Tüketici Fiyat Endeksi'nin yılbaşından bu yana yüzde 101.63 arttığını açıkladı.

Piyasalar ne bekliyordu?

Bloomberg HT anketine göre 19 kurumun medyan beklentisi Eylül ayında tüketici fiyat endeksinin aylık yüzde 3,6; yıllık ise yüzde 84,5 seviyesinde artacağı yönünde.

Ankette Eylül ayına ilişkin aylık enflasyon için en düşük beklenti yüzde 3, en yüksek beklenti yüzde 4,5 oldu. Yıllık enflasyon için ise en yüksek tahmin yüzde 85,9 , en düşük ise yüzde 83 seviyesinde gerçekleşti.