Yumurtaya yeni zam geldi! Yumurtanın tanesi 2 lira 53 kuruş oldu

Zamların ardı arkası kesilmiyor. Ekim ayı itibariyle yumurtanın tanesi 2 lira 53 kuruşa yükseldi. Organik yumurtanın tanesi ise 5 lira oldu. 30'lu kolinin fiyatı 100 TL'ye dayandı.

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Yüksek enflasyon ve peşpeşe gelen zamların ardından yem, enerji, ambalaj, nakliye maliyetleri arttı. Son 2 aydır büyük artış yaşanan Yumurta fiyatlarına yeni zam geldi. Bir kolu yumurtanın fiyatı 100 TL'ye yaklaştı.

yumurta geçen yıl 61 kuruştu

Geçen sene 0,61 kuruş olan yumurtanın tane fiyatı Ekim ayı itibarıyla 2,53 kuruş oldu. Yine geçen sene 18 TL'ye alınan 30'lu koli yumurtanın fiyatı 100 liraya dayanarak 76 TL oldu.

Kolisi Ağustos'ta 58 TL idi

Ağustos ayında 58 lira olan yumurtanın kolisi iki ayda yüzde 30 zamlandı. Temmuz 2021'de tanesi 0,60 TL'ye satılan yumurtanın fiyatı 13 Ağustos 2022 tarihinde 2 TL'ye dayanmıştı. Ekim itibarıyla 2,53 kuruş oldu.