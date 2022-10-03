Gökhan Çıra'dan ayrılan Selin Ciğerci'den aşk sürprizi yeni sevgilisiyle görüntüsü olay!

Gökhan Çıra ile olan evliliğini bir ay önce sonlandıran iş insanı ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yeni bir aşka yelken açtı. Merve Boluğur'un düğününe katılan Ciğerci, yakışıklı bir adamla boy gösterdi. Yeniden dünya evine giren Boluğur'u mutlu gününde yalnız bırakmayan Selin Ciğerci, yeni sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyle el ele görüldü.

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Eski futbolcu Gökhan Çıra ile ikinci evliliğinde de mutluluğu yakalayamayan fenomen Selin Ciğerci, Eylül ayında Çıra'dan boşandı. Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un düğününe katılan davetliler arasında yer alan Selin Ciğerci, yeni sevgilisi olduğu iddia edilen bir isimle el ele görüntülendi.

Düğünde el ele

İkinci kez boşandıktan sonra ilişkilerini gözlerden uzak yaşama kararı alan ünlü fenomen artık yeni sevgilisi olursa paylaşmayacağını ifade etmişti. Ciğerci geçtiğimiz akşam gerçekleşen Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın düğününe yanında yakışıklı bir adamla katıldı.

Selin Ciğerci ve yeni sevgilisinin Merve Boluğur’un düğününde el ele olduğu iddia edildi.

"Hayatımda biri yok"

Ciğerci'nin gizemli sevgilisinin kim olduğu bilinmezken ünlü fenomenden düğüne dair fotoğraf paylaşımı gelmedi.

Selin Ciğerci geçtiğimiz günlerde "Hayatında biri var mı?" sorusuna "Yok aşkım ama biri ile yemekte orada burada foto görürseniz bilin ki arkadaşım ya da tanımaya çalışıyorum" yanıtını vermişti.

"Selin'i arayarak seni aldattım, boşanıyoruz dedim"

YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Gökhan Çıra, ikinci kez boşandığı Selin Ciğerci'yle ilgili açıklamaları dikkat çekmişti. Ciğerci'yi aldattığını itiraf eden Çıra, "9 sene boyunca aldatmadım. Aldattığım gün de Selin'i arayarak seni aldattım, yarın boşanıyoruz dedim. Ben Selin'e hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Selin'e daha önce bir gün seni aldatırsam boşanırım demiştim zaten. Selin benden böyle bir şey beklemediği için yıkıldı. İnsanlar benim hep yapacağımı düşünüyordu ama yapmamıştım" dedi.

"Babama kendimi öldürüyorum dedim"

Ailesinin Selin Ciğerci ile birlikteliğine karşı çıktığını ve istemediğini söyleyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Ben anne ve babama resti çektim. Selin'in de annesi istememişti. Onlar benden daha varlıklı bir aile idi. Sonra hayat işte kimin nereye geleceği belli olmuyor. Futbolculuk yapıyordum ama benim kazandığımla onların kazandıkları arasında fark vardı. Annesi o zaman beni istemiyordu ama şimdi beni çok seviyor. Annem Selin'le evleneceğimi duyduğunda hakkını helal etmedi. Babam bana 'gelme' dediğin o zaman kendimi öldürüyorum dedim. Ailemle Selin arasında kaldığımda intiharı düşündüm. Teyzemler Selin'i takip ettikleri için seviyorlarmış. Onlar anneme anlatınca tanıştı ve sevdi."

''Selin için ahiretimi yaktım''

Selin Ciğerci için her şeyi göze aldığını dile getiren Çıra, "Selin için ahiretim yaktım. Sevdiğim kadın için bir kez daha olsa yine yaparım. Hep güçlü görünmeye çalıştım. Ben hiç ağlamam mesela. Ben 14 yaşında bir daha ağlamamak için yemin ettim. Beni kimse ağlarken görmemiştir" ifadelerini kullandı.