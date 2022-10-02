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Kocaeli'de düğünde toplanan para duduk uçuklattı! Saya saya bitiremediler

KOCAELİ'de düzenlenen Cemaldin ve Celali aşiretlerinin düğününde 11 milyon 500 bin TL para toplandı.

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Kars Digor aşiretlerinden Cemaldin aşiretine mensup iş adamı Tanju Gönen'in oğlu Ebubekir ile Celali aşiretinden Dicle
Bolcal, Gebze'de yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı düğün ile dünyevine girdi. 

Düğünün gerçekleştirildiği alanda, aşiretin adetleri arasında yer alan takı masası kuruldu. Davetlilerin isimlerinin sayılarak taktıkları para miktarının söylendiği düğünde, masaya konulan para balyaları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Saatlerce süren sayma işleminin ardından takılan para açıklandı.

Aşiretin düğününde toplam 11 milyon 500 bin TL para toplandığı açıklandı.

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