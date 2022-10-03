Vatandaşın doğrudan cebine yansıyacak! Erdoğan 'yılbaşına kadar hazırlıklarınızı tamamlayın' talimatı verdi

Yazar Candaş Tolga Işık, Maliye Bakanlığı'nda yürütülen çalışmanın perde arkasını yazdı. Otomobilden cep telefonuna kadar birçok kalemde başta ÖTV olmak üzere çeşitli vergi indirimleri hatta bazı vergileri kaldırmaya gidecek kadar adımlar için çalışma yapılıyor.

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Hükümet 2023 seçimlerine doğru yeni hamleler peşinde. Halkın cebini rahatlatma adına bir dizi uygulamalar aralık ya da ocak ayında hayata geçirilecek.

Yazar Candaş Tolga Işık, tv100 sitesindeki köşe yazısında Maliye Bakanlığının çalışmasıyla ilgili Ankara'daki kaynaklardan edindiği bilgileri böyle aktardı:

"Perde arkasındaki esas isim Berat Albayrak"

Maliye Bakanlığı'nda şu sıralar hummalı bir çalışma var. Maliye Bakanı Nureddin Nebati direksiyonda ama bu sürecin perde arkasındaki esas isim Berat Albayrak. Duyduklarımı teker teker yazayım.

"İşletmelere ciddi kredi destekleri"

Kredi Garanti Fonu’nun kesesi açılıyor. Özellikle işletmelere yönelik ciddi kredi destekleri getirilmeye hazırlanılıyor. Bu kapsamda yeni bir vergi affı ve yeni bir düzenleme de gündemde.

"Vergi indirimleri geliyor bazı vergiler de kaldırılacak"

Maliye kaynakları otomobilden cep telefonuna kadar birçok kalemde başta ÖTV olmak üzere çeşitli vergi indirimleri hatta bazı vergileri kaldırmaya gidecek kadar adımlar için çalışıldığını ifade ediyor.

"Yılbaşından hemen önce ya da hemen sonra açıklanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maliye’ye yılbaşına kadar hazırlıklarınızı tamamlayın talimatı vermiş. Muhtemelen bu takvime sadık kalınırsa yılbaşından hemen önce ya da hemen sonra ekonomiye dair direkt vatandaşın cebine yönelik paketler açıklanacak.

Kaynak ne?

Açıklanacak açıklanmasına da herkes gibi benim de merak ettiğim şu: Bunların kaynağı ne? Diyelim ki cep telefonunda, otomobilde ÖTV’yi kaldırdınız ya da kayda değer bir azaltmaya gittiniz Türk ekonomisi bunu nasıl finanse edecek? Daha doğrusu edebilecek mi? Karadeniz’de bulunan doğalgaz hepimizi çok mutlu etti ama memleketin tüm illerinde bir o kadar daha doğalgaz bulsak ancak bu açığı finanse edebiliriz. Peki o zaman tekrar soralım kaynak ne?"