Kalben sahnede kendinden geçti! Dans hareketleri ve dekoltesi sosyal medyada viral oldu: "Bilmiyorum ama 10 kez izledim"

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gece konserde hayranlarıyla buluştu. Haydi Söyle, Saçlar ve Sadece şarkılarıyla müzik piyasasını alt üst eden güzel şarkıcının sahnede kendinden geçerek yaptığı dans hareketleri ve tercih ettiği kıyafeti sosyal medyada viral oldu.

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Şarkıcı Kalben, geçtiğimiz gece verdiği konser ile sevenleriyle buluştu. Sahnede müziğin ritmine kendine bir hayli fazla kaptıran ünlü isim kıyafeti ve dansıyla sosyal medyanın diline düştü. Viral olan görüntülerin ardından 36 yaşındaki şarkıcı gelen eleştirelere karşı da suskunluğunu bozarak bir açıklama yaptı.

Dansıyla sosyal medyanın diline düştü

Müzisyen Kalben'in, konseri sırasında kendini müziğin ritmine kaptırarak aynı tempoda yaptığı dans ve hareketleri sosyal medyada defalarca paylaşıldı. İddialı sahne kostümü, dekoltesiyle ve dans hareketleriyle gündeme gelen ünlü şarkıcının o hallerini gören sosyal medya kullanıcıları, "Evde sinirlenince ben", "O dekolteyle frikik vermemesi mucize", "O dekolteyle çok iddialı, "Müziği son damlasına kadar hissetmiş", "Noluyo Noluyo", "Niye bilmiyorum ama 10 kez izledim" gibi yorumlarda bulundu.

"Dans ederek linç edildiğim için gurur duyuyorum"

Kalben'in iddialı dekoltesi ve sahnede sergilediği dans hareketleri sosyal medyada viral oldu. Birçok eleştireye maruz kalan ünlü şarkıcı videonun hızla yayılmasının ardından suskunluğunu bozdu ve bir açıklama yaptı. Kalben açıklamasında, "Dans ederek linç edildiğim için gurur duyuyorum" dedi.

İşte Kalben'in sahnede kendinden geçti anlar;

Kalben kimdir, nereli ve kaç yaşında?

17 Ocak 1986 yılında İskenderun'da doğan Kalben Sağdıç, müzisyen ve söz yazarıdır. 17 yaşında burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2007'de mezun oldu. Çeşitli alanlarda çalışmayı denedikten sonra 2008'de, aynı üniversitenin Grafik Tasarım Bölümünde, Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yapmaya başladı ve 2011'de mezun oldu.

Kalben, anı saklamanın yolları ve yadigarlar üzerine tez verdikten sonra iş bulmak için İstanbul'a taşındı ve bir şirkette marka müdürü olarak çalışmaya başladı. Sonrasında senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işlerle meşgul oldu. Ankara'da ve İstanbul'da nadiren müzik yapmaya, konser vermeye devam etti. 18 Ekim 2014'te Sofar Sounds kapsamında Galata'da bir evde sadece gitarıyla verdiği konserden yayınlanan 'Sadece' videosu kısa zamanda Sofar videoları arasında en çok izlenen oldu. Sahne adını taşıyan ilk albümü Kalben, Şubat 2016'da Doğan Music Company etiketi ile çıktı.

Kalben'in İbrahim Tatlıses çıkışı

Şarkıcı Kalben, ilk albümü öncesinde YouTube’da yayılan bir konser kaydında seslendirdiği ve daha sonra da bir reklam filmi için söylediği İbrahim Tatlıses’in ‘Haydi Söyle’ şarkısına 2019 yıılında bundan sonra konserlerinde yer vermeyeceğini duyurmuştu.

Kalben, o yıl Bozcaada konserinde de “Haydi söyle”yi seslendirmesini isteyenlere, “Müsaade ederseniz, kadını silahla vuran bir adamın şarkısından önce kendi şarkımı söylemek istiyorum” karşılığını veren sanatçı, konunun gündem olmasından sonra yaptığı açıklamada ise 'canının çekmesi halinde şarkıyı söyleyebileceğini, düşmanlık beslemediğini' açıklamıştı.

Kalben'in albümleri

Kalben (2016)

Sonsuza Kadar (2017)

Kalp Hanım (2020)

Eski Yeniler (2021)

Eski Dünyanın Yangını (2022)

EP'leri:

Aşk Çeşmesi (2019)

Single'ları

Geri Dönme (Cem Adrian ile) (2018)

Yaşamak Var Ya (2018)

Kuşlar (2018)

Günaydın (2019)

Perişahı'nın Kızı (2020)

Kahveyi Kavururlar (2020)

Yüksek Yüksek Tepeler (2021)

Robot Kozmonot (Teoman ile) (2021)

Şanssız Mücadeleci (2021)

Ne Güzel Yerlerin Var (2021)

Robot Kozmonot (Karakter Remix) (2021)

Bilmiyor İçim (2021)

Çünkü Başka Sen Yok (2021)

Yağmurun Elleri (Yeni Türkü Zamansız) (2022)

Kitapları:

Lulu'nun Maceraları: Lulu Güneşi Arıyor (2014)

Lulu'nun Maceraları: Lulu Okula Başlıyor (2016)

Eski Dünyanın Yangını (2022)