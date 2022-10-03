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Kırklareli'nde kazaya müdahale eden jandarma ekibine otomobil çarptı! 1 uzman çavuş şehit oldu

Kırklareli'nde kazaya müdahale eden jandarma ekibine otomobil çarptı! 1 uzman çavuş şehit oldu

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde trafik kazasına müdahale eden jandarma ekibine otomobil çarptı. Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit şehit oldu

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Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki otomobil ile M.M. yönetimindeki otomobilin  kaza yapması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler trafik güvenliği amacıyla bölgede tedbir aldı.

Bu sırada K.S. yönetimindeki otomobil, kaza yerinde bulunan uzman çavuşlar Hüseyin Cerit (42) ile Ekrem Kılıç'a çarptı.

Kazada uzman çavuşlar Cerit ve Kılıç yaralandı. Uzman çavuşlar ile diğer kazada yaralanan 2 kişi, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, valiliğin sosyal medya hesabından şehit Cerit için taziye mesajı yayımladı.

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