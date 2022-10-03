3 Ekim altın fırladı gram 1000 liraya doğru gidiyor İslam Memiş yıl sonu bombasını patlattı sakın bunu yapmayın

Haftanın ilk işlem gününde altın ve dolarda neler oluyor? 3 Ekim yani bugün Dolar 18.55, Euro 18.21 liradan işlem görürken, gram altın 994.17, çeyrek altın 1.651, Cumhuriyet altını 6.577 liradan alıcı buluyor. Peki yıl sonu beklentisi ne yönde? İslam Memiş Kamu Gündemi'nden Umut Köse'ye çok önemli açıklamalar yaptı ve yatırımcıyı da uyardı: