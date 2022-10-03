Sardalya 20 liraya kadar düştü vatandaşlar adeta kapıştı

Ege Denizi'nde sardalya balığının bol çıkması pazar tezgahlarına yansıdı. Kilosu 20 liraya satılan balığı almak isteyen vatandaşlar adeta kapıştı.Abone ol
Tezgahta kilosu 30 ila 50 lirasında satılan sardalya balığı havaların güzel gitmesiyle birlikte Ege Denizi'nde bolca çıkmaya başladı. Balığın bol çıkmasıyla birlikte fiyatı düştü. Tezgahta kilosu 20 liraya balık gören vatandaşlar poşet poşet alıp evlerinin yolunu tuttu
Bursa Reyhan Pazarında balıkçılık yapan Dursun Kara, "Balık sezonunun açılmasıyla birlikte sardalyayı tezgahta 30 ila 50 liradan sattık. Ege Denizi'nde bollaşınca kilosu 20 liraya düştü. Fiyatı uygun gören vatandaşlar talep gösteriyor, bol bol alıp evlerinin yolunu tutuyor" dedi.