Yüzüstü yatıyorsanız dikkat! İşte en sağlıklı uyku pozisyonu

Uyku, yaşam kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden birisi. Uyku kalitesi ve uyku süresi kadar, uyku pozisyonu da bu duruma oldukça etki ediyor. Farklı farklı uyku pozisyonları olsa da, bunlardan bazıları size olumsuz etki edebiliyor. İşte en sağlıklı uyku pozisyonları...

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Sırtüstü, yan, yüz üstü, cenin pozisyonu... Bunların hepsi birçok kişi tarafından inanılmaz derecede rahat edilen uyku pozisyonları. Bir kişi gece boyunca genellikle her pozisyonda uyur anca bazı pozisyonda, diğerlerine göre daha rahat eder. İşte bu pozisyonlar da hayat kalitenizi bir hayli etkiler.

Peki en sağlıklı yatış şekli hangisidir? İşte uzman isimlere göre uyku pozisyonunuzun vücudunuza olan olumlu ve olumsuz etkisi...



Pozisyonunuz uyku kırışıklarına sebep oluyor Pozisyonunuz uyku kırışıklarına sebep oluyor

Yaşlanmanın vücuda yansımalarından biri olan kırışıklıkları, uyku pozisyonunuz da önemli derecede etkiliyor. ABD'deki Central Dermatology (Merkezi Dermatoloji) Başkanı Doktor Beth Goldstein, bu konuyla ilgili “En yaygın kırışık türü, kasların tekrar eden hareketlerle çekilmesinden kaynaklanan dinamik kırışıklıklardır ama uyku kırışıklıkları farklı bir mekanizma ile çalışır” şeklinde açıklama yaparak gece uyurken yüzünüzü nasıl konumlandırdığınıza dikkat çekiyor.

Cilt baskıya uğruyor

Goldstein, yüzün yastığa bastırılması nedeniyle ‘cilt bozulmasının' ortaya çıktığını ve uyku kırışıklıklarının belirdiğini belirtti. Bu kırışıklıkların belirli bir uyku şeklinde uyuyanların, aynı pozisyonda uzun süre cildini yatağa bastırdığı için gülme veya kızma esnasında ortaya çıkan kırışıklıklardan farklı olduğunu da sözlerine ekledi.

Yüzüstü yatmayın

En çok tercih edilen uyku pozisyonu olan yüzüstü yatmak ise cilde baskı uygulamanın bir diğer bir yolu. Gençken yüksek kolajene sahip olan cilt, bu baskının etkisini kısa zamanda ortadan kaldırsa da yaşlandıkça bu tür bir pozisyonda yatmak uyku kırışıklıklarına neden oluyor.

Size en uygun pozisyonu bulun

Cilt sağlığınızın yanı sıra sırt, bel ağrıları çekmemek ve duruş bozukluklarına neden olmamak için ideal uyku pozisyonunuzu belirlemelisiniz. Doğru uyku pozisyonu muhakkak kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor.

Cenin pozisyonu

Bacakları karın kısmına çekerek uyuduğunuz ‘cenin pozisyonu’ en popüler pozisyonlardan bir diğeri olarak biliniyor. Sırt ağrısına iyi geldiği bilinen bu uyku pozisyonunu horlama problemi yaşayanlar da sık sık kullanıyor. Falat bu pozisyonda karın bölgesi sıkıştırıldığı için nefes almanız zorlaşabilir.

Karın üstü yatmayın

En tavsiye edilmeyen yatış pozisyonlarından biri karın üstü yatmaktır. Horlama ve uyku apnesi olanlar için iyi bir pozisyon gibi görünse de zararları diğerlerine göre oldukça fazla. Bu pozisyonda uyumanın sırt ve boyun ağrısı, kaslarda gerilme, mide rahatsızlıkları ve uzuvlarda uyuşma gibi sağlık konusunda olumsuz sonuçları olabilir.

Sırt üstü düz yatmak

Sırt üstü yatmak, en çok tavsiye edilen pozisyonların ilk sırasında yer alıyor. Omurganın şeklini koruyan bu uyku pozisyonu, bel ve diz ağrılarına da engel oluyor. Diz altına koyacağınız bir yastıktan destek almak da, sırtınızın doğal kıvrımını korumanıza yardımcı olacaktır. Fakat uyku apnesi ve horlama problemi olanlar için bu pozisyonda uyumak biraz zor olabilir. Bunun yanı sıra sırt problemi yaşayan kişilerin bu şekilde uyurken sırtını ve dizlerini iyi bir şekilde desteklediğinden emin olması tavsiye ediliyor.