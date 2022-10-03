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Sağlık Bakanlığı "Kanser Randevu Sistemi"ni aile hekimlerinin kullanımına açtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sağlık Bakanlığı "Kanser Randevu Sistemi"ni aile hekimlerinin kullanımına açtı

Sağlık Bakanlığı, ücretsiz kanser taramalarından daha fazla kişinin faydalanabilmesi amacıyla hayata geçirilen Kanser Randevu Sistemi'ni ülke genelinde aile hekimlerinin kullanımına açtı.

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Türkiye'de meme, kolorektal ve serviks kanserleri taramaları Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile Aile Sağlığı Merkezleri tarafından ücretsiz yapılıyor. Ayrıca 41 mobil araçla da kanser tarama hizmeti veriliyor.

Bakanlık, vatandaşların kanser taramalarına katılımını artırmak ve ücretsiz tarama hizmetlerinden daha fazla kişinin faydalanmasını sağlamak amacıyla pilot uygulama olarak hayata geçirilen Kanser Randevu Sistemi'ni bir süre önce Türkiye genelindeki aile hekimlerinin kullanımına açtı.

Aile hekimleri tarama için davet edecek

Bu sistemle aile hekimleri, hedef nüfuslarındaki kişileri arayıp kanser taramasına davet edecek. Taramayı kabul edenlere taramanın yapılabileceği merkezler hakkında bilgi verilip, randevuları oluşturulacak. Randevu bilgileri kişilerin cep telefonlarına SMS'le de iletilecek.

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