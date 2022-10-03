Rus nükleere başvurursa ABD'nin misillemesi çok sert olacak hepsi ortadan kaldırılacak

Bir dönem CIA direktörü olarak görev yapan emekli ABD Ordusu Generali David Petraeus, Washington'un Ukrayna'daki herhangi bir Rus nükleer saldırısına yıkıcı bir yanıt vererek, Moskova'nın tüm güçlerini ve askeri üslerini ortadan kaldıracağını öngördü.

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Eski CIA başkanı David Petraeus, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanması durumunda Amerika'nın nasıl misilleme yapacağına dair düşüncelerini paylaştı.

Petraeus yaptığı açıklamada, "(Olası bir nükleer senaryoda) Ukrayna'da ve ayrıca Kırım'da ve Karadeniz'deki her gemide görebildiğimiz ve tanımlayabildiğimiz her Rus konvansiyonel kuvvetini ortadan kaldıracak ortak bir çaba olan bir NATO'ya liderlik ederek karşılık vereceğiz" dedi.

Petraeus, varsayımsal olarak konuştuğunu ve Başkan Biden yönetiminin kesin planlarından haberdar olmadığını belirtti. Washington'un "nükleere-nükleer bir restleşmeden kaçınması, ancak bunun hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini göstermesi gerektiğini söyledi.

Emekli general, geçen hafta Rusya’nın ilhak ettiği bölgelerde, savaş alanındaki kayıpların ortasında Putin'in “umutsuz” bir hareketi olduğunu ifade etti. Petraeus , "Kaybediyor ve karşılaştığı gerçeği bence geri döndüremez" dedi.

Petraeus'tan önce 2014'ten 2018'e kadar Avrupa'daki ABD kuvvetlerini denetleyen emekli ABD Ordusu Generali Ben Hodges de benzer yorumlarda bulunmuştu. Hodges, ayrıca Washington'un Ukrayna'ya yönelik bir nükleer saldırıya Kırım'daki Rus üslerini silerek ve Moskova'nın Karadeniz Filosunu yok ederek yanıt verebileceğini iddia etti.