Oktay Kaynarca'nın herkesten gizlediği evini görünce aşık olacaksınız!

Atv'nin yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın İstanbul'daki gizli evi ortaya çıktı. Oyuncu evini yorulduğu ve dinlenmek istedi zaman kullanıyor. İstanbul'da yer alan evinde 4 kedi, 1 köpek, 10 tavuk ve geniş bir meyve bahçesi var. İşte Oktay Kaynarca'nın İstanbul'da köy hayatını yaşadığı o evi...

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Atv'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın İstanbul'daki gizli yuvası ortaya çıktı. Evinde 4 kedi, 1 köpek, 10 tavuk ve geniş bir meyve bahçesi olan usta oyuncu Oktay Kaynarca, yorgunluğunu atmak için ve dinlenmek için bu evini kullanıyor.

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, yorgunluğunu İstanbul'daki evindeki huzurlu ortamda atıyor. Kaynarca'nın İstanbul'daki evinin geniş bahçesi meyve ağaçlarıyla dolu. Kümesinde 10 tavuk besleyen usta oyuncunun 4 kedisi, bir de köpeği var.

OKTAY KAYNARCA'NIN EVİ

Oktay Kaynarca'nın gizli evi ortaya çıktı. Atv'nin ilgiyle izlenen yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın hem başrolünü, hem de yapımcılığını üstlenen usta oyuncu Oktay Kaynarca, evinin kapılarını açtı.

Çiftlik evinde yaşıyor

Oktay Kaynarca evinin bahçesinin bir bölümünü çiftliğe çevirdi. 10 tavuğu bulunan Kaynarca'nın bahçesinde kümes de var.

Sabahları taze yumurtasını kümesten alan ünlü sanatçı, bahçesindeki ağaçlardan meyve topluyor. Tam bir doğa dostu olan usta oyuncunun Haydut isminde köpeği de var. 14 yıldır hayatında olan Haydut, bahçedeki kulübede yaşıyor.

Kaynarca'nın Miu, Bihter, Zeytin ve Çirkin adında tam 4 kedisi var.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın konusu

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam izleyiciden beğeni topladı. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan’ın oluştururken; dizinin yapımcılığını Güzel Adamlar Medya üstlendi. Yönetmen koltuğunda Onur Tan’ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme aldı.

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır.

Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.

Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır.

Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır...