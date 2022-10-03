Fiyatı düşmüşken bol bol tüketin! İşte tam mevsimi olan sardalyanın faydaları

Sağlık açısından oldukça faydalı olan sardalya, tam mevsimi olması sebebiyle tezgahlarda uygun fiyatlarla satılmaya devam ediyor. İşte türlü türlü yemeği yapılabilen ve lezzetiyle oldukça fazla seveni bulunan sardalyanın saymakla bitmeyen faydaları...

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Lezzetiyle ve fiyatıyla hamsiyle yarışan sardalya, en çok tüketilen balıklar arasında bulunuyor. İçerisindeki omega 3 ve proteinler sayesinde oldukça faydalı olan sardalyanın mevsimi olması sebebiyle fiyatları da an itibariyle oldukça uygun. Peki sardalyanın insan sağlığına faydaları nelerdir? İşte sardalye ile ilgili tüm bilgiler...

Sürüler halinde hayatlarını sürdüren sardalyalar, geçmişte “ateş balıkları’” şeklinde isimlendirilirlerdi. Sebebi ise sardalyanın suya verdiği görüntüsü. Yeşil gövde üstüne mavi beneklere sahip olan sardalya, en çok 25 cm uzunluğunda olabilir. Sardalya, ülkemizde hamsi balığından sonra en çok tükettiğimiz balık türü olarak bilinir. Sardalyanın makul boyutlarda olması, onu rahatlıkla pişirebilmemizi ve lezzet yüklü olmasını sağlıyor.

Hemen hemen bütün denizlerimizde yaşayabilen sardalya balıklarına, daha çok Ege ve Marmara Denizi’nde rastlanıyor. Sürü şeklinde yaşadıklarından dolayı, avlanmaları da oldukça kolaydır. Sardalya balıklarının avlanma zamanı için en uygun ay Haziran. Yaz mevsiminde Çanakkale Boğazı’ndan İstanbul’a doğru yol alan sardalyalar, sıcak havaların en mühim deniz ürünlerinden biri olarak tüketiliyor

Gennellikle, Haziran ile Ekim ayları arasında avlanma sürüyor. Küçük boyutlara sahip sardalyaların, daha leziz olduğunu söyleyebiliriz. Hatta en küçük sardalyalarda kılçık ayıklamaya bile gerek yoktur. Bu sebeple, bilhassa çocuklar tarafından da çok sevilen bir balık türüdür sardalya.

Sardalya ne zaman tüketilmeli

Sardalyanın en tazesini Haziran – Ekim ayları arasında tüketilir. Haziran ve Ekim aylarında avlanması süren sardalya balıkları, bu dönemlerde gönül rahatlığı ile yenilebilir. Ekim sonlarına doğru ise bu balıklar yumurtlama dönemine girerler.

Sardalyanın faydaları nelerdir?

Omega-3 yağ asitleri, bakır, çinko, demir ve iyot kaynağı olan sardalyanın faydaları saymakla bitmiyor. İşte sardalyanın faydaları...

Sardalya protein açısından çok zengindir. Ortalama 85 gr sardalyada 23 gr protein vardır.

Sardalya, B12 ve D vitamini, kalsiyum ve selenyum açısından bilhassa zengindir.

Kemik sağlığını korumada bilhassa etkin olan kalsiyum da sardalyada bolca bulunur. Sadece 56 gr sardalyada 217 mg kalsiyum vardır.

Yüksek protein ve yağ asitleri sayesinde uzun süre tok tutarak, kilo vermeye ve kilonuzu korumaya destek olur.

Sardalya selenyum kaynağı olarak bilinir. Selenyum serbest radikalleri sayesinde antioksidan özelliği ile sayısız fayda sağlamaktadır.

Sardalya içeriğinde bulunan yüksek omega-3 yağ asidi içeriği, sayesinde kalp ve damar rahatsızlıklarına karşı koruyucu etkisi vardır. Bağışıklığı destekler.

Sardalya nasıl temizlenir?

Pişirme öncesinde, sardalyaları en iyi şekilde hazırlamak için şu adımları uygulayabilirsiniz: