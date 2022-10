Kemal Kılıçdaroğlu 'CHP'yi yönetmek Türkiye'yi yönetmekten zor'! Seçimi çok farklı kazanacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimler için "Kazanacağımızdan en ufak bir şüphem yok, üstelik ciddi bir farkla alacağız bunu” dedi ve ekledi: "CHP'yi yönetmek Türkiye’yi yönetmekten daha zor!"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu. "Devlette ciddi bir çürüme var; iradesi ipotek altına alınmış bir TBMM var” diyen CHP lideri, "Seçimi kazanacağımızdan en ufak bir şüphem yok, üstelik ciddi bir farkla alacağız" dedi. Kılıçdaroğlu, bu akşam için yine randevu verdi ve çok önemli bir açıklama yapacağını duyurdu.

Çözmek için oturup konuşmak lazım

"Faiz girdabında mahvolan esnafımızı, çiftçimizi düşünün. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman halkta büyük bir yoksulluğu ve bu yoksulluğun giderek derinleştiğini görüyoruz" diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Yukarıda ise 3,4,5 yerden aylık alanlar, köşeyi dönenler, oligarklar, uyuşturucu baronları var. Orta sınıf artık giderek yok olmaya başladı. Bizim bunu çözmemiz lazım. Çözmenin yolu bir araya gelmek, oturup konuşmak."

Devlette ciddi bir çürüme var

"Biz artık öyle bir noktaya geldik ki devlette ciddi bir çürüme var. Bakanlar eski bakan değil, Meclis meclis değil. İradesi ipotek altına alınan bir Meclis var. Yıllardır soru önergelerine verilmeyen cevaplar var. Bu ne demektir? Milletin seçtiği vekili dikkate almıyorum diyor. Yargıda felaket bir tablo var. 'AYM kararını uygulamam' diyor en alttaki adam. Suç işliyor."

"6 liderin yüklendiği sorumluluk sıradan değildir. Bizim siyaset tarihimizde bir ilktir. Biz 6 lider ülke yeniden inşa edilecek, devletteki çürüme durdurulacak, liyakat sağlanacak, herkes kendi görevini yapacak. Biz büyük bir fedakarlıkla bir aradayız."

CHP'yi yönetmek Türkiye’yi yönetmekten daha zor!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "CHP’yi yönetmek Türkiye’yi yönetmekten daha zor" yorumu için "Doğrudur" dedi. Küçükkaya, Meral Akşener’in kendisine gülerek söylediği, “İnanın CHP’yi yönetmek aslında Türkiye’yi yönetmekten daha zor bir bakıma” sözlerini aktarınca Kılıçdaroğlu, “Doğrudur. Tabii düşünce özgürlüğü var. Düşünce özgürlüğü her insanın her istediğini söylediği anlamına gelmiyor. Elbette düşüncelere saygılıyız. Geçmişte ‘CHP’de her kafadan bir ses çıkıyor’ denirdi. Bu artık bitti. Sonuçta her birimiz oturup konuşuyoruz. Daha sık toplantılar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Liderler zirvesi bundan böyle daha sık toplanacak"

Dünkü toplantıdan sonra liderler zirvesini bundan böyle daha sık toplayacaklarını söyleyen CHP lideri, "Seçime de az kaldı dolayısıyla topluma daha vereceğimiz hedefler var, yapacağımız çalışmalar var bunların topluma aktarılması lazım" dedi.

Seçimi kazanacağımızdan en ufak bir şüphem yok

CHP lideri Kılıçdaroğlu “ İttifak olarak seçimi kazanabilecek durumda mısınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Ondan hiçbir endişen yok en ufak bir endişem yok. Seçimi kazanacağım parlamentoda çoğunluğu sağlayacağız. Ve gerçekten Türkiye’yi toplumun her kesimini AK Parti’ye oy verenlerin de memnun olacağı bir siyasal anlayışı Türkiye’ye egemen kılacağız. Kazanacağımızdan en ufak bir şüphem yok, üstelik ciddi bir farkla alacağız bunu.”

Seçim tarihini belirlesinler biz hemen oturur adayımızı belirleriz

Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını ve bunun ne zaman açıklanacağına ilişkin tartışmalara, "Adayın kim olacağı konusunda konuşma olmadı. Zaten olmasına da gerek yok. Seçim tarihini belirlesinler biz hemen oturur adayımızı belirleriz" diye yanıt verdi.

TÜİK'i ev hanımları, memur, çiftçi ve işçinin insafına bırakıyorum

Öte yandan CHP lideri, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranını da şöyle değerlendirdi: "Ev hanımlarının, devlet memurunun, sanayicinin, çiftçinin, işçinin insafına bırakıyorum. TÜİK'e talimat veriliyor rakamı şöyle yap diye. Burada önemli olan şu TÜİK gerçek rakamı neden vermiyor? Çünkü işçi, memur aylıkları ona göre belirlenecek."

Demirtaş'ın, HDP'nin yaptığı kınama değerli açıklamalardır

Kılıçdaroğlu, Mersin'de polisevine terör saldırısı düzenleyen kişinin, CHP'nin yıllar önce hazırladığı gazeteciler raporunda ismi geçen kişi olmadığının ortaya çıktığı söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bu kişi oturduğu koltuğun hakkını vermiyor Aldın ne yaptın şimdi özür dileyecek misin milletten CHP'den terör bir insanlık suçudur. Terörün partisi inancı olmaz. Terör masum insanlara yönelik yapılan saldırılardır. Teröre karşı ahlakı demokrasi kültürü olan herkesin karşı çıkması lazım. Demirtaş'ın yaptığı açıklama değerli bir açıklama. O da yaptı HDP de yaptı kınadılar bunlar değerli açıklamalardır. Teröre karşı hepimizin ortak mücadele etmesi lazım" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Beyefendi artık Türkiye için milli güvenlik sorunudur" diyerek Erdoğan'a yüklendi.

"Bu akşam televizyonlara ciddi bir açıklama yapacağım"

Kılıçdaroğlu, bu akşam önemli bir açıklama yapacağını duyurdu; "Bir tweet atacağım, bir açıklama yapacağım o açıklamayı bütün vatandaşlarımın dinlemesini isterim. Şimdi ifade etmeyeyim toplumun barışması için. Bir de ben bazen bu ziyaretleri yaparken bu samimi değil oy için yapıyor diye beni suçluyorlar. Allah da bilir ki ben samimiyiz. Asla ama asla oy için yapmam. Bu akşam televizyonlara ciddi bir açıklama yapacağım."

Cumhurbaşkanının rozeti ne olacak?

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin rozeti ne olacak?" sorusuna da, "Türk bayrağı olacak, parti rozeti olmayacak. Siz partili cumhurbaşkanı olursanız vali devletin valisi olmaz, nüfus memuru devletin nüfus memuru olmaz" yanıtını verdi.