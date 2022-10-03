Fenerbahçe'nin bu sezonki taktiği rakiplerini çaresiz bırakıyor

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gol sesi çıkmadı. Dev maçla ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Ezeli rakibi karşısında sahaya galibiyet parolasıyla çıkan Valerien İsmael'in oyuncuları dün gece yedi kez ofsayta düştü.

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Deneyimli çalıştırıcı Jorge Jesus göreve geldikten sonra Fenerbahçe yönetimi, transfer listesini başarılı çalıştırıcının isteği doğrultusunda oluşturdu. Jesus'un eski öğrencileri Arao ve Gustavo Henrique'yi kadrosuna katan sarı - lacivertliler sezon başından beri Portekizli hocanın kafasındaki sistemle sahada yer alıyor.

Savunma hattını ortaya sahaya kadar çıkarıyor

Oyunu sürekli ön alanda oynamaya çalışan Fenerbahçe, savunma hattını da orta sahaya kadar çıkarıyor. Rakibi çizgi halinde karşılayan Fenerbahçe savunması rakiplerinin sık sık ofsayta düşmesini sağlıyor.

7 maçta 36 kez ofsayta düşürdü

Öyle ki, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de oynadığı yedi karşılaşmada rakipleri 36 kez ofsayta düştü. Bu sezon kalesinde altı gol gören Fenerbahçe rakiplerini maç başına 5,14 kez ofsayta düşürdü.

Sarı - lacivertliler bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor. Fenerbahçe karşısında en fazla ofsayta düşen takım ise, ligin beşinci haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Kayserispor oldu. Sarı - kırmızılılar bu mücadelede dokuz kez ofsayta düştü.