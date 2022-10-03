Kazayı en yakından görmüş! 2 oğlunu kaybeden anneden şok iddia: Meğer otobüs şoförü...
GAZİANTEP'te 16 kişinin öldüğü kazanın en yakın görgü tanıklarından birisi konuştu. O isim 2 oğlunu kaybeden kendi yaralı kurtulan bir anne... Herkes otobüs şoförünün ilk yaşanan kazadan habersiz olduğunu sanıyordu meğer öyle değilmiş. İşte annenin otobüs şoförüne yönelik suçlamaları...
Gaziantep’in Nizip ilçesinde 20 Mayıs Cumartesi günü meydana gelen, İHA muhabirlerinin de aralarında bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiği katliam gibi kazadan yaralı olarak kurtulan Gülten Erpek (47), 2 çocuğunu kaza anında kaybetti. Erpek, İHA muhabirine kazadan önce ve sonra neler yaşandığını anlattı.
Kazayı en önde otururken yaşadılar
İstanbul’da çalışan oğlu Umut Erpek’i (20) alıp Diyarbakır’a getirmek için giden anne Gülten Erpek ve diğer oğlu Muhammet Erpek (12), 20 Mayıs Cumartesi günü Özel Diyarbakır firmasına ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün ön tarafında 1,2 ve 3 numaralı koltukta çocukları ile seyahat ettiğini söyledi.
İhmalleri ortaya serdi
Kazada, İHA muhabirleriyle aynı ismi taşıyan Muhammet ve Umut hayatını kaybederken, anne Erpek hafif yaralı olarak kurtuldu. Acılı anne, feci kaza öncesinde en büyük hatanın otobüs şoföründe olduğunu belirterek, yaşanan büyük ihmalleri ortaya serdi.
Kazadan haberleri varmış! "Büyük oğlumdan çekindim"
Kaza anında Umut’un şoförün arkasındaki birinci koltukta, Muhammet ve kendisinin ise 2 ile 3’üncü koltukta olduğunu belirten Erpek, “Gaziantep’te moladan çıktık. Bu esnada şoför değişti. Yolda ilerlerken muavinle direksiyon başındaki şoförün aralarında geçen konuşmaları duydum. Şoföre ileride daha önce olan kazadan bahsedildi. O esnada şoför yine mi kaza dedi. Şoför, sonrasında sigara içmeye başladı. Ben o esnada şoförü sigara içmemesi için uyaracaktım. Şoför ters tepki gösterir diye büyük oğlumdan çekindim, uyaramadım. Şoför, pencerenin kenarını duman gitsin diye az bir şey açık bırakmıştı” dedi.