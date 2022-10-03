Tayyip Erdoğan'ın diplomasını soranlara Can Ataklı cevap veriyor! Hadi Özışık yorumladı...

Tayyip Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili tartışmalar sürerken, Halk TV'de büyük şok yaşandı... Hadi Özışık, Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili tartışmalara Can Ataklı'nın ağzından son noktayı koydu...

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2023 seçimlerinde hani Tayyip Erdoğan'ı diploması yok diye vuracaklardı ya hani...

Hani Erdoğan'ın diplomasını her altı yedi bir gündeme getiren seküler kesim var ya onlara en güzel cevabı Meral Akşener'e küfür eden kendi mahallelerinin Can Abisi en güzel cevabı verdi.

Halk TV ekranlarında yayına bağlanan Gazeteci Rafeel Sadi, "Erdoğan'ın sınıf arkadaşıyım deyince" stüdyoda sessizlik oluştu.

Halk TV sunucularından Emin Çapa, yayına bağlanan gazeteciye "Tam anlayamadım. Olayı ben kaçırdım. Nereden sınıf arkadaşınız?" diye sordu.

Sadi ise, "Hani diploması var mı yok mu tartışılan üniversitede 4 sene beraber okuduk aynı sırada" sözleri üzerine Halk TV stüdyosu adeta buz kesti.

Araya giren moderatör Şirin Payzın'ın da ne diyeceğini bilemeyince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Halk TV'de yaşanan şok yayını İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında yorumladı.

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