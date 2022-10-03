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Arkadaşları ulaşamayıp haber verdi! Doktor, kardeşi tarafından bu halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Arkadaşları ulaşamayıp haber verdi! Doktor, kardeşi tarafından bu halde bulundu

 DENİZLİ’nin Çivril ilçesinde mesai arkadaşlarının haber alamadığı doktor, yalnız yaşadığı evde yakınları tarafından ölü olarak bulundu.

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Çivril ilçesinde Gümüşsu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve Çivril Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan Doktor Osman Özen (53), sabah mesaiye gelmeyince çalışma arkadaşları telefonla ulaşmaya çalıştı.

Arkadaşlarına ulaşamayan çalışanlar Özen'in kardeşini arayarak evine gitmesini istedi. Kardeşi kapıyı açtığında abisi Osman Özen’i yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri Osman Özen’in kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini belirledi.

29 yıldır Çivril’de görev yapan Osman Özen’in bekar olduğu ve tek başına yaşadığı belirtildi.

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