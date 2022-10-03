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Camdaki Kız'ın Hayri'si meğer evliymiş bir de çocuğu varmış! Kimsenin bilmediği eşine bakın

Camdaki Kız'ın Hayri'si meğer evliymiş bir de çocuğu varmış! Kimsenin bilmediği eşine bakın

Kanal D ekranlarının en çok seyredilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız hem gerçek hayattan uyarlanan konusu hem de oyuncuları ile ilgiyle takip ediliyor. Dizi sayesinde ününe ün katan isimlerden biri de Hayri karakterine hayat veren oyuncu Cihangir Ceyhan oldu. Peki siz Cihangir Ceyhan'ın evli olduğunu hatta bir oğlunun olduğunu biliyor muydunuz?

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Camdaki Kız perşembe akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan dizi hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile sosyal medyanın da gündemi olmayı başarıyor. Perşembe akşamları karşısında sıkı rakipleri olmasına rağmen zirveyi zorlayan dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri de Hayri karakteri ile diziye renk katan Cihangir Ceyhan oldu.

Kitaptan uyarlanan dizide Hayri karakterine başarılı bir şekilde hayat veren Cihangir Ceyhan hakkında birçok kişinin bilmediği, ilk kez duyacağı bir bilgi vereceğiz. Meğer Sıfır Bir dizisi ile tanınmaya başlayan Cihangir Ceyhan evliymiş, bir de 2 yaşında İlhan Cihangir adında bir oğlu varmış. 

Sosyal medya hesabından aylar önce oğlu İlhan Cihangir'in doğum günü pozlarını paylaşan Cihangir Ceyhan karısını da ilk kez gösterdi. Güzelliği ile dikkat çeken eşi Fatma Ceyhan ve oğlunun karelerine paylaşan Cihangir Ceyhan'a yorum yağdı. 

Çukur dizisinden sonra asıl sıçrayışını Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakteri ile yapan oyuncu Cihangir Ceyhan'ın özel hayatı merak konusu oldu, eşi merak edildi. Fatma Ceyhan ile evli olan ve 2 yaşında İlhan Cihangir adında bir oğlu olan Cihangir Ceyhan aslen Adanalı ve 34 yaşında. Peki karısı Fatma Ceyhan kimdir, yaşı kaç, ne iş yapıyor?

Cihangir Ceyhan oğlunun doğum gününü böyle paylaşmış ve eşini ilk kez göstermişti.

İlhan Cihangir’imiz 1 yaşında 🧿 Rabbim sana sağlık afiyet versin evladım. Hızır yoldaşın olsun… Allah sana ilim irfan bahşetsin 🙏🏻

Cihangir Ceyhan kimdir?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da doğmuştur. Aslen Elazığlıdır. İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi almıştır. Sonrasında Adana'ya geri dönmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır.

Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Cihangir Ceyhan, asıl çıkışını Show TV ekranlarında yayınlanan ve geride bıraktığımız sezon final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteri ile yaşamıştır. Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

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