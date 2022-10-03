Tövbe estağfurullah çektirecek fobiler! Neler varmış meğer hele bir tanesi var ki...

Kişinin, belirli nesneler ya da durumlar karşısında duyduğu, kapıldığı baskılı, olağan olmayan, hastalık derecesinde güçlü korku yaşamasına fobi denir. Bir insanın birden çok fobisi olabileceği gibi, hiç fobisi olmayabilir de. Fobim yok diyenlerdenseniz bu listeye göz atmanızı öneriyoruz.

Abone ol

Fobi sahibi kişi, korkusunu tetiklediği durum ya da doğrudan korkusu ile henüz yüz yüze gelmemişse, buna yönelik bir fobisi olduğuna yönelik herhangi bir belirti yaşamayıp, yıllarca bunun farkına varmayabilir. Bu listede en ilginç yok artık diyeceğiniz fobiler var.

Sıradışı fobiler

Fındık ezmesinin damakta kalma fobisi (Arachibutyrophobia)

Bu fobi kişinin damağında fındıkezmesinin yapışması korkusudur. Bu sıradışı fobi panik ve boğulmaya neden olabilir.

Palyaço Fobisi

Bu korku kitap ve filmlerle dramitize edilmiş ama nispeten palyaçolara duyulan korku gerçekten nadirdir.

Dişçiden korkma fobisi

İngiliz Dişhekimleri Birliği göre yaygın olarak görülen bir fobidir.

Yaşlanma fobisi (gerascophobia)

Yaşlanma korkusu olan insanlar genellikle vücutlarında değişim başlayınca dehşete düşerler.Bu durumdan kaçınmak için ise ameliyat , estetik gibi önlemler alacaktır.

Soğuk şeyler fobisi (frigophobia)

Olanlar genellikle sıcaktan bağımsız olarak gerçekleşir. Bu fobinin kanağı genellikle geçmişte yaşanan olumsuz bir deneyimden kaynaklanır.

DOKUNMA FOBİSİ (haphephobia)

Bu fobi kişinin kişisel alanını korumak için ihtiyaç duyduğu fobidir. Genellikle cinsel istismar sonucu ortaya çıkar.

Jöle fobisi (jangelaphobia)

Bu fobi don derece nadirdir. Genelde çocukluk çağında başlar.

Yalnız kalma fobisi (ısolophobia)

Mendoza; Bu görüntülerin arkasında benim garip ve acayip olan her şeye duyduğum hayranlık ve merak vardı.

Gökhan gürültüsü ve şimşek fobisi (Keraunophobia)

Bu fobisi olan insanların hava tahminlerine karşı bir ilgisi vardır ve bu fobi yaklaşan fırtınalar için bir uyarı olabilir.

Ölüm ya da ölü şeyler fobisi (Necrophobia)

Bu fobiye sahip olan insanlar tabut, mezar taşları, cenaze ve mezarlık gibi ölümle ilgili olaylardan korkarlar.

Kilo alma fobisi (Obesophobia)

Bu fobi tedavi edilmediği takdirde hayatı tehdit edici olabilir.

Radyasyon fobisi (Radiophobia)

2011 yılında Japonya'nın Fukushima Daiichi nüklüeer santralinin yakınında yaşayan bir çok kişide bu fobi gelişti.

Uyku fobisi (Somniphobia)

Bu genellikle insanın kendisini sadece uykuda başarılı olduğuna inandırması fobisidir.

Canlı gömülme fobisi (Taphephobia)

Bu korku mezar ve fobi anlamına gelen Yunanca "taphos" kelimesinden geliyor.

Cadılık ve büyücülük fobisi (Wiccaphobia)

Fobilere kişinin yaşamında belirli bir olay, travma veya öğrenilen bir tepki karışımının neden olduğu düşünülmektedir

KISKANÇLIK FOBİSİ (Zelophobia)