2022 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan isim belli oldu

2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo kazandı. Paabo'ya ödülü getiren; insan evrimi ve nesli tükenmiş insansıların genlerine ilişkin keşifleri oldu.

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2022 Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu. Evrimsel genetik alanında çalışan İsveçli biyolog Svante Pääbo 2022 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü.

Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Paabo, insan evrimi ve nesli tükenmiş insansıların genlerine ilişkin keşifleri nedeniyle ödüllendirildi.

Nobel Tıp, bilim dünyasının en prestijli ödülü. Corona virüs salgını nedeniyle tıp alanındaki ödül daha da önemli hale geldi.

16 milyon para ödülü

Paabo, 10 milyon İsveç kronu yani yaklaşık 16 milyon 700 lira para ödülü alacak. Tıp alanındaki ödül bu yıl açıklanan ilk Nobel ödülü.