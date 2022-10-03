Türk tanklarına muhteşem özellik! TSK'nın gücüne güç katacak!
Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki FIRAT-M60T modernizasyonu ürünü tanklara, zırh ötesi görüş yeteneği kazandırılacak. BİTES tarafından geliştirilen ve gelecek yıl envantere girecek sistem sayesinde, artırılmış gerçeklik gözlüğü takan personel, başını hangi yöne çevirirse adeta "camdan bir zırh" içindeymiş gibi aracın çevresini ve olası tehditleri görebilecek. İşte tüm detaylar...
Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki FIRAT-M60T modernizasyonu ürünü tanklara, zırh ötesi görüş yeteneği kazandırılacak.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri şirketi, her çeşit zırhlı araç mürettebatının durumsal farkındalığını artıran "Zırh Ötesi Görüş Sistemi" geliştirdi.
Ana muharebe tankları ve zırhlı muharebe araçları gibi yakın görüş imkanı kısıtlı askeri araçlarda kullanılacak sistem, personelin araç içinde taktik sahadaki durumsal farkındalığını artırıyor.
Zırh Ötesi Görüş Sistemi, Komuta Kontrol Sistemi verilerini de alabiliyor ve bu verileri kamera görüntülerini zenginleştirmek için kullanıyor.