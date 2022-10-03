Merve Boluğur'un gelinliği sosyal medyayı salladı! "İşte karşınızda yılın değil yüzyılın gelini ve gelinliği"

2017 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç'tan ayrılan ünlü oyuncu Merve Boluğur uzun bir aradan sonra yeni bir aşka yelken açmıştı. Merve Boluğur dün akşam Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilen tören ile DJ sevgilisi Mert Aydın ile dünyaevine girdi. İkinci kez eğlenen Boluğur'un daha önce, "Evlenince kırmızı kurdele takar mısın?” sorusuna “Bekaret kemeri takacağım” yanıtı vermesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Güzel oyuncunun düğünde tercih ettiği gelinlik ise sosyal medyayı salldı.

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Oyunculuk kariyerine ara verip şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, yaklaşık dört aydır beraber olduğu DJ sevgilisi Mert Aydın'ın evlenme teklifini kabul etmişti. Çift dün akşam gerçekleştirilen düğün töreni ile dünyaevine girdi. Son dönemlerde evlenen ünlülerin gelinlik tercihleri oldukça çok konuşulurken, Merve Boluğur'un düğünde tercih ettiği gelinliği ise sosyal medyada olay oldu.

"I said yes kocam"

Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif bir şekilde kullanan oyuncu Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mert Aydın'dan kameraların önünde evlilik teklifi almıştı. Boluğur, yaptığı paylaşımla hayranlarına müjdeyi vermişti. Güzel oyuncu "I said yes kocam" notunu eklediği paylaşımı ile evlilik teklifini duyurmuştu.

Merve Boluğur ile Mert Aydın dünyaevine girdi

2015 yılında evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç'tan iki yıl sonra 2017'de anlaşmalı olarak boşanan Merve Boluğur, yıllar sonra aradığı aşkı DJ Mert Aydın'da buldu. Geçtiğimiz haftalarda evlenme teklifine "I said yes kocam" diyen güzel oyuncu dün akşam Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilen düğün töreniyle ikinci kez 'evet' dedi.

Nikahı bekleyemedi

Sosyal medya hesabından sevgilisine olan aşkını her fırsatta ''Kocam'' diye dile getiren ünlü oyuncunun son hareketi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Boluğur, sürekli "kocam" diye seslendiği sevgilisiyle nikah masasına oturmadan profiline eşinin soyadını ekledi.

Merve Boluğur'un gelinliği sosyal medyayı salladı

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, bu kez de düğünden paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamayı başardı. Görkemli düğün töreninde Tolga Çam imzalı gelinlik giyen 35 yaşındaki oyuncu takipçilerini adeta büyüledi. Gelinliği ile birçok paylaşım yapan Merve Boluğur'un düğün kareleri kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncunun gelinliğini gören takipçileri, "İşte karşınızda yılın değil yüzyılın gelini ve gelinliği", "Kızlar gelinlik böyle olur", "Ünlülerde gördüğüm en güzel gelin ve gelinliği", "Abiiii bu güzellik şakamı gelinliğin çok güzel", "Bence bu yılın en gelinliği ve gelini", "İlk defa bir ünlünün gelinliğini çok beğendim" gibi yorumlarda bulundular.

İşte Merve Boluğur'un o çok konuşulan gelinliği;